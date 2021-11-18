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中共二十大代表名額2300名 強調要嚴把人選政治關

國情動向 19:37 2021/11/18

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中共二十大將於明年下半年召開，新華社報道，中共中央近日印發通知，對二十大代表選舉工作作出全面部署。根據中共中央最新部署，中共二十大代表名額共2300名，由全國38個選舉單位選舉產生；選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。

報道指出，中共二十大，是中共進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻，召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。認真做好二十大代表選舉工作，是開好大會的重要基礎。而做好二十大代表選舉工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，確保選出的二十大代表素質優良、結構合理、分佈廣泛、黨員擁護。

中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議 中共二十大明年下半年召開（附公報）

部署提出，要嚴把人選政治關，堅持把政治標準放在首位，突出考察人選的理想信念、政治品格和道德修養，著重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等方面的表現情況，對政治上不合格的一票否決。

差額選舉比例應多於15%

同時，嚴把人選廉潔關，堅決防止「帶病提名」、「帶病當選」。要進一步優化代表結構，既要有各級黨員領導幹部，又要有生產和工作第一線的黨員，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的先進模範人物作為代表人選；女黨員和少數民族黨員代表應佔一定比例。要有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各方面的代表。

二十大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法進行。要深入開展宣傳教育，廣泛發動基層黨組織和黨員積極參與代表人選的推薦提名，根據多數黨組織和黨員的意見，逐級遴選擇優。要認真搞好會議選舉，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15%。

責任編輯：林佩怡

中共中央政治局 中國共產黨 新華社 選舉 政治 習近平 中國

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