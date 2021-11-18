王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線

國務委員兼外長王毅今日（18日）與日本新任外相林芳正通電話，王毅敦促日方理性看待中國，落實「互不構成威脅」的共識，並在台灣等重大問題不越線。他強調，日美是盟友，中日是搬不走的鄰居。中美正在就事關兩國未來的戰略性問題進行溝通。希望日方也能把握大勢，處理好對華和對美關係。

王毅指，日相岸田文雄執政以來，中日兩國領導人展開了積極互動，並達成「構建契合新時代要求的中日關係」的重要共識。雙方應為此作出規劃，以明年中日邦交正常化50週年為契機，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。中日作為地區重要國家和二、第三大經濟體，應順應大勢，把握兩國關係正確方向。

「希望日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待中國發展，把兩國『互為合作夥伴、互不構成威脅』的政治共識反映到政策上，落實到行動中。在歷史、台灣等事關兩國關係政治根基和雙方基本信義的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線。」

王毅又提到中日要實現更高水平的優勢互補，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定，以及公平開放的貿易投資環境，助推兩國高質量發展和民生改善。

林芳正指，日方願與中方加強對話交流，深化互利合作，增進國民交往，妥善管控分歧，為應對全球性挑戰承擔責任，落實「互不構成威脅」等共識。雙方又在釣魚島、涉港、涉疆、南海等問題上交換意見。

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責任編輯：陳建錫