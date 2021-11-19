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拜登證實考慮抵制北京冬奧 中方：體育政治化有違奧林匹克精神（第二版）

國情動向 16:45 2021/11/19

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（18日）證實，正考慮抵制明年2月舉行的北京冬奧，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。在外交抵制下，美國運動員仍可參賽，但美國政府官員的官方代表團不會參加。

（更新中國外交部回應）

在北京，外交部發言人趙立堅強調，新疆事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力以任何名義任何方式乾涉。美方抹黑新疆存在「種族滅絕」「強迫勞動」，對中國人民來說，這簡直就是笑話。美方還就其他人權問題對中國進行指責，更是不符合事實，完全站不住腳。

趙立堅重申，北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。中方堅信，在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的健康發展。

拜登：正考慮抵制北京冬奧

據美媒CNBC報道，拜登周四在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面後接受訪問，他證實外交抵制（北京冬奧）「是我們正在考慮的事（something we’re considering）」。

在拜登發表評論後不久，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四在媒體簡報上被問及此事表示，中美元首周一（15日）的視像會談上，並未談到北京冬奧。

不過，普薩基也指出，美方對新疆人權侵害嚴正關切，也有一系列因素必須考量。

對於時間表會否是幾個星期或幾個月，以及抵制形式，普薩基僅表示，要給總統和國家安全團隊做決定的空間。

【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看

【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）

稍早前，美媒《華盛頓郵報》有報道引述知情人士稱，美國政府料將宣布，拜登或官員不會出席北京冬奧。對此，中國外交部表示，不對猜測性的報道作出評論。

責任編輯：尹航

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