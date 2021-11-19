拜登證實考慮抵制北京冬奧 運動員可參賽但不派政府代表團

美國總統拜登（Joe Biden）周四（18日）證實，正考慮抵制明年2月舉行的北京冬奧，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。在外交抵制下，美國運動員仍可參賽，但美國政府官員的官方代表團不會參加。

在北京，外交部曾多次對美國的新疆指控作出回應指，美國基於個別反華勢力的謊言和虛假訊息，妄自斷言中國新疆存在種族滅絕，是世紀謊言。

拜登：正考慮抵制北京冬奧

據美媒CNBC報道，拜登周四在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面後接受訪問，他證實外交抵制（北京冬奧）「是我們正在考慮的事（something we’re considering）」。

在拜登發表評論後不久，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四在媒體簡報上被問及此事表示，中美元首周一（15日）的視像會談上，並未談到北京冬奧。

不過，普薩基也指出，美方對新疆人權侵害嚴正關切，也有一系列因素必須考量。

對於時間表會否是幾個星期或幾個月，以及抵制形式，普薩基僅表示，要給總統和國家安全團隊做決定的空間。

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稍早前，美媒《華盛頓郵報》有報道引述知情人士稱，美國政府料將宣布，拜登或官員不會出席北京冬奧。對此，中國外交部表示，不對猜測性的報道作出評論。

中國外交部此前還表示，堅決反對借所謂「人權問題」發起抵制北京冬奧的任何倡議，促有關方面立即停止借奧林匹克運動搞政治操弄，勿站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

責任編輯：尹航

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