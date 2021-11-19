  • 25°C
香港時間 : 20211119日 (五) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登證實考慮抵制北京冬奧 運動員可參賽但不派政府代表團

國情動向 09:39 2021/11/19

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周四（18日）證實，正考慮抵制明年2月舉行的北京冬奧，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。在外交抵制下，美國運動員仍可參賽，但美國政府官員的官方代表團不會參加。

在北京，外交部曾多次對美國的新疆指控作出回應指，美國基於個別反華勢力的謊言和虛假訊息，妄自斷言中國新疆存在種族滅絕，是世紀謊言。

拜登：正考慮抵制北京冬奧

據美媒CNBC報道，拜登周四在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面後接受訪問，他證實外交抵制（北京冬奧）「是我們正在考慮的事（something we’re considering）」。

在拜登發表評論後不久，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四在媒體簡報上被問及此事表示，中美元首周一（15日）的視像會談上，並未談到北京冬奧。

不過，普薩基也指出，美方對新疆人權侵害嚴正關切，也有一系列因素必須考量。

對於時間表會否是幾個星期或幾個月，以及抵制形式，普薩基僅表示，要給總統和國家安全團隊做決定的空間。

【習拜會】習近平稱拜登「老朋友」白宮：拜登不這麼看

【中美角力】華郵專欄作家：美料將宣布外交抵制北京冬奧（第二版）

稍早前，美媒《華盛頓郵報》有報道引述知情人士稱，美國政府料將宣布，拜登或官員不會出席北京冬奧。對此，中國外交部表示，不對猜測性的報道作出評論。

中國外交部此前還表示，堅決反對借所謂「人權問題」發起抵制北京冬奧的任何倡議，促有關方面立即停止借奧林匹克運動搞政治操弄，勿站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

白宮 中國外交部 北京 政治 拜登 人權 運動員 運動 外交

上一篇文章

駐立陶宛台灣代表處正式成立 京：一切後果由立陶宛方負責

下一篇文章

王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款