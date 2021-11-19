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駐立陶宛台灣代表處成立 京：將採取措施 可拭目以待（第三版）

國情動向 16:29 2021/11/19

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駐立陶宛台灣代表處周四（18日）正式成立並掛牌運作，這是歐洲首個以台灣為名的代表機構。在北京，外交部表示，立陶宛此舉公然違背一個中國原則，中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。對於中方將採取何種必要措施，可以拭目以待。立方咎由自取，必將自食其果。

（第三版更新於16:26 新增外交部回應）

趙立堅：中方將採何種措施，可拭目以待

駐立陶宛台灣代表處周四正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由台灣現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。

台灣的外交部發布新聞稿指出，台灣與立陶宛在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐3國經貿投資考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同規劃未來密切合作藍圖，奠定友好堅實合作基礎，未來將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（19日）在例行記者會上回應指，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

趙立堅說，中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中方要求立方立即糾正錯誤決定，並正告台灣當局，妄圖挾洋謀「獨」是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。

趙立堅還指出，對於中方將採取何種必要措施，可以拭目以待。立方咎由自取，必將自食其果。

王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線

此外，中國駐歐盟使團微信公眾號今日發布消息稱，中國駐歐盟使團團長張明近日在出席歐洲政策中心「60分鐘吹風會」時，專門回顧了中歐建交之初，歐方領導人在涉台問題上所作的公開承諾。

張明強調，一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。

同時，國台辦發言人朱鳳蓮回應指，堅決反對建交國與中國台灣地區發展任何形式的官方關係。中方敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題，不要在支持縱容「台獨」的錯誤道路上越走越遠。

【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）

【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤

責任編輯：尹航

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