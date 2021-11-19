【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關

中美被指在非洲基礎設施投資方面展開競爭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四（18日）表示，美國參與非洲的基礎設施建設與中國無關，而是希望各國在不背上債務負擔下，提高基礎設施的標準。

他又指出，七國集團（G7）發達國家將在非洲投資，作為「重建更美好世界（B3W）」計劃的一部分。該計劃被視為抗衡中國的「一帶一路」倡議。

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到訪尼日利亞的布林肯，周四與尼日利亞外長Geoffrey Onyeama簽署一項21.7億美元的發展援助計劃，並指華盛頓將繼續投資於尼日利亞的安全。

被問及美中在非洲大陸基礎設施投資方面的競爭，布林肯強調涉及基礎設施投資，與中國或其他任何人無關，「我們希望在進行這些投資時能夠做到力爭上游」。

他解釋，中國在非洲的投資總體而言是好的，但不應給各國留下「無法償還的巨額債務」，並補充勞工權利、環境保護和反腐保障措施也應到位。

尼日利亞：需要中國投資 所承擔債務可持續

Geoffrey Onyeama則表示，尼日利亞需要來自中國的投資，解決嚴重基礎設施赤字問題，並說該國所承擔的債務是「可持續的」。他又稱，看到與中國合作的巨大機會，指中方習慣很多種巨大資本項目和基礎設施項目。

據路透報道，中國是尼日利亞的主要雙邊貸款人之一，並為公路、鐵路和天然氣管道等基建提供資金。尼日利亞公共債務辦公室網站顯示，截至2020年3月，該國所欠中國債務為31.21億美元，佔該國公共債務總額的3.94%。

中國外交部曾表示，「一帶一路」始終堅持共商共建共享，開放綠色廉潔，高標準、惠民生、可持續的高質量發展理念，推動建成了一大批合作項目。中方認為全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。世界需要搭橋而非拆橋，是互聯互通而非相互脫鉤，是互利共贏而非封閉排他。希望美方拿出實實在在的行動，推動世界各國共同發展振興。

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責任編輯：林佩怡

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