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普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）

社會熱點 16:52 2021/11/19

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俄羅斯總統普京在當地時間周四（18日）出席俄外交部擴大會議時稱，俄中關係正處於歷史最高水平，但並非所有人都喜聞樂見。雖然一些西方國家正試圖挑撥離間，兩國還是會共同應對，擴大合作夥伴關係。

（新增中國外交部回應）

普京在會上表示，俄中雙邊關係堪稱21世紀國家間有效合作的典範。俄方非常清楚某些西方國家正試圖挑撥莫斯科和北京的關係，兩國將無視西方的挑撥，繼續擴大雙方在政治、經濟等領域的合作，加強在國際事務中的協調配合。

普京又指，俄方致力與所有國家和地區夥伴發展互利、建設性關係，將積極參與應對國際社會共同面對的挑戰和威脅。同時，俄方支持聯合國在解決國際問題中發揮關鍵作用。

趙立堅：中俄是拆不散、壓不垮的真夥伴

在北京，外交部發言人趙立堅表示，普京總統就中俄關係作出的積極表態，再次體現了俄方特別是普京總統本人對發展對華關係的高度重視，也再次彰顯了兩國互為外交優先方向，中方對此高度評價。

趙立堅說，在今年6月兩國元首共同發表的關於《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年的聯合聲明中，雙方明確重申，俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯。中俄關係不論過去、現在還是將來，都將建立在平等相待、高度互信、維護彼此核心利益的原則基礎之上。

趙立堅強調，中俄是搬不走的好鄰居，也是拆不散、壓不垮的真夥伴，兩國發展高水平戰略協作夥伴關係是基於各自國情作出的長远战略選擇。兩國不謀求黨同伐異的「小圈子」，更不吃離間分化那一套。雙方將繼續恪守「四個相互堅定支持」共識，沿著兩國元首擘畫的大方向篤定前行，不斷豐富和拓展新時代中俄關係的戰略內涵，攜手構建超越意識形態和歷史文化差異的新型大國關係，推動構建人類命運共同體。

責任編輯：易燕丹

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