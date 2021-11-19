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曾讀港大中國留學生美遇劫亡 秦剛回應敦促美打擊仇亞排華行為

社會熱點 11:52 2021/11/19

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曾讀港大中國留學生鄭少雄本月在美國芝加哥遭遇搶劫中槍身亡。中國駐美國大使秦剛發推特談芝加哥槍擊案，敦促美方將兇手繩之以法，並采取切實措施打擊仇亞排華行為。

秦剛昨天（18日）用中英雙語發推表示，對一個年輕生命無辜逝去深感痛惜，謹向其父母表示深切哀悼和誠摯慰問。他稱已指示中國駐芝加哥總領館協助鄭父母善後，並敦促美方將兇手繩之以法，采取切實措施打擊仇亞排華行為。同時他希望在美華僑華人中國留學生提高安全意識，加強自我防護。

秦剛推特發文截圖

鄭少雄

追悼會上母親感人淚下的悼詞

在秦剛發布貼文的同一天，鄭少雄的追悼會在美國芝加哥大學舉行，其母親出席追悼會並致悼詞，她悲痛地說，兒子曾說帶自己看世界，但沒想到第一次出國竟然是參加他的葬禮。鄭母要求嚴懲兇手，並代表千千萬萬的母親，強烈呼籲確保每個留學生安全。

【鄭少雄在美追悼會上 母親致悼詞】

美國芝加哥當地時間11月9日下午，一名24歲的中國留學生鄭少雄（音譯）在美國芝加哥遇劫中槍身亡。殺害鄭少雄的嫌犯為19歲非裔男子，他於當地時間13日被控一級謀殺罪、持槍搶劫罪及兩項非法使用武器罪。當地時間16日，以中國留學生為主的數百名芝加哥大學學生、教職員以及家長，在芝大校園舉行遊行集會，就鄭少雄在校園附近遭槍殺表示抗議，強烈要求校方確保安全。

芝加哥大學為鄭少雄辦追悼會

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