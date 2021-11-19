【元宇宙】張家界景區成立元宇宙研究中心 遭質疑炒作

內地「元宇宙」概念熱潮燒到旅遊界。據湖南傳媒報道，張家界元宇宙中心昨（18日）在武陵源區大數據中心正式掛牌，指「張家界成為全國首個設立元宇宙研究中心的景區」。

有關消息引起熱議，有網民認為這是跟風炒作，質疑景區沒有能力去研究元宇宙。據報，張家界元宇宙研究中心相關負責人表示，武陵源區研究元宇宙是認真的，目的是為遊客探索出更好的旅遊體驗。

官媒籲理性看待元宇宙警惕忽悠 A股元宇宙概念重挫

「元宇宙」概念股大火 央媒：短期熱炒不可取

據報道，張家界元宇宙研究中心設在張家界市武陵源區旅遊高質量發展數字化轉型工作領導小組辦公室，元宇宙研究將成為武陵源區數字化轉型的重要研究內容。

當地官方表示，搭乘「元宇宙」的浪潮，武陵源景區將為遊客提供更加精彩旅遊體驗、更加豐富的旅遊產品，更舒適的旅遊環境。

官方回應：實現旅遊經濟數字化轉型

回對質疑，「紅網」引述武陵源區相關負責人表示，張家界作為世界知名景區，一直走在旅遊創新的前沿。張家界元宇宙研究中心主要研究和探索旅遊與元宇宙的融合發展，以技術創新驅動應用和產業創新，培育旅遊產業新的產品形態、生產和消費模式。

報道指出，對於「蹭元宇宙」熱度，也是一次對張家界的宣傳。張家界元宇宙研究中心將深入研究元宇宙，特別是如何借元宇宙發展旅遊產業，準確把握元宇宙旅遊發展潮流，定期舉辦論壇、打造開放平台，吸納優秀人才和先進技術加入，為旅遊數字化轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數字化轉型。

澎湃新聞引述武陵源區旅遊局 工作人員解釋，元宇宙實際上是一種智能化、智慧化旅遊的高級形態，但這也只是個人理解。該人員表示， 元宇宙概念融匯5G、6G，包括數字旅遊，虛擬旅遊的一種總和，借助元宇宙概念能加速張家界景區的數字化轉型和智能化旅遊推進。「元宇宙研究中心所只是掛了一個牌。成立這樣一個機構，就是向公眾宣布，針對數字化旅遊，我們在努力和探索。」

值得一提的是，官媒近日發文表示，各類打著元宇宙旗號的套路與騙局已有滋生苗頭，呼籲理性看待元宇宙熱潮，警惕任何以科技和未來為名義的忽悠。認為元宇宙是鏡花水月還是觸摸得到的未來，是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，下結論前不妨「讓子彈飛一會兒」。

責任編輯：林佩怡

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