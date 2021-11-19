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國家反壟斷局三新司局職能披露 「三合一」到「一變三」釋放什麼信號？

國情動向 12:16 2021/11/19

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週四(18日），國家反壟斷局正式掛牌。隨後市場監管總局官網更新了機構設置信息——原反壟斷局擴充為三個司，即競爭政策協調司、反壟斷執法一司和反壟斷執法二司。由此，在《反壟斷法》施行13年間，中國反壟斷執法機構共歷經了三次蛻變，達成從「三合一」到「一變三」的升級。

其中，競爭政策協調司負責統籌推進競爭政策實施，負責反壟斷綜合協調工作。指導地方開展反壟斷工作。牽頭擬訂反壟斷制度措施和指南。組織實施公平競爭審查制度，督促指導各部門和地方開展公平競爭審查工作。負責濫用行政權力排除、限制競爭反壟斷執法工作。承擔反壟斷案件內部法制審核工作。承擔競爭政策和反壟斷國際合作與交流工作。承擔國務院反壟斷委員會日常工作。

重視數字經濟領域及知識產權 

據第一財經，反壟斷執法一司和反壟斷執法二司的辦案屬性更強。其中，一司主要負責查處及指導、組織協調地方查處壟斷協議、濫用市場支配地位案件，而二司主要負責審查經營者集中案件及查處違法實施集中案件等。 而在上述二司的職能中，數字經濟領域的反壟斷執法工作都被單獨列明，體現了對該領域的重點關注。

同時，濫用知識產權的行為也受到重點關注。在反壟斷執法一司的職能中，除了按照行為類型劃分職能外，還將「濫用知識產權排除、限制競爭等反壟斷執法工作」這一領域類案件予以單列。

第一財經引述北京斐石律師事務所管理合夥人周照峰指出，目前國家反壟斷局的執法獨立性尚不及國家藥品監督管理局、國家知識產權局等由市場監管總局管理的其他國家局。「但不排除後續伴隨反壟斷工作的推進，其執法的獨立性接近並漸漸與國家知識產權局等國家局比肩。」

由「三合一」到「一变三」

報道指，2008年《反壟斷法》施行後，國務院成立反壟斷委員會，負責制定、發布反壟斷指南，協調反壟斷行政執法等工作。而反壟斷執法則由商務部反壟斷局、國家發改委價格監督檢查與反壟斷局、國家工商行政管理總局反壟斷與反不正當競爭執法局共同承擔，分別負責經營者集中反壟斷執法、價格監督檢查與反壟斷執法、反壟斷執法職能。

在運行10年後，反壟斷執法“三分天下”的局面最終通過反壟斷執法機構的「三合一」得以結束。 2018年4月，新設立的市場監管總局統一承擔反壟斷執法職能，實現了一個機構執法。

第一財經引述清華大學國家戰略研究院研究員劉旭指，成立國家反壟斷局是2018年機構改革的延續，最直接原因是在市場監管總局直屬局的框架下，難以再更多擴大執法編制，導致執法人員嚴重不足。在此背景下，亟須成立一個由市場監管總局管理，但是擁有獨立編制計劃、更高級別的執法局。

反壟斷工作加速推進

從去年下半年以來，中央會議中頻頻釋放出反壟斷的信號，到在平台反壟斷執法中，高額的罰款額度數次刷新行政處罰紀錄；從《反壟斷法》時隔13年迎來首次修訂，到「國家反壟斷局」正式掛牌成立，這些消息無一不釋放出反壟斷工作正在加快推進的信號。

國務委員、國務院反壟斷委員會主任王勇在16日表示，包括加快構建全方位、多層次、立體化的競爭監管體系，加強重點領域反壟斷反不正當競爭的監管執法，促進標準的市場體系建設，堅持對各類市場主體一視同仁，平等對待，著力打造市場化、法制化、國際化的營商環境。

至於重點領域為何，第一財經引述劉旭指，無論是在立法修正層面還是執法機構的職能更新上，都體現了對數字經濟領域的反壟斷問題的格外重視。

責任編輯：袁瑋婧

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