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【內地疫情】昨增8本土確診 衛健委：部分地區外防輸入有漏洞致疫情

社會熱點 12:54 2021/11/19

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內地新冠肺炎疫情漸趨緩和，昨日（18日）新增24宗確診，本土病例佔8宗，連續3日新增本土確診為個位數；另再多1宗本土無症狀感染。國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，隨著疫情較為嚴重的地方維持個位數病例增長，判斷本輪疫情近期會進入尾聲。另指出，一些地區外防輸入方面存在漏洞，是造成本輪疫情的重要原因。

本輪疫情整體可控 料近期進入尾聲

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為遼寧大連7宗，河南鄭州1宗。本輪疫情自上月17日爆發以來，累計報告1,341本土確診，波及21個省份。其中遼寧累計287宗本土確診，是本輪疫情確診病例最多的省份。

大連市疾控中心主任孫克表示，目前新增病例主要在集中隔離場所中檢出，意味著當地疫情正逐步進入平穩期，總體可控。

女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除

【內地疫情】受疫情影響 內地多地高校最快12月下旬提前放寒假

國家衛健委疾控局副局長吳良有也表示，從全國層面看，疫情整體趨勢向好，重災區本土病例維持個位數增長，相信大部分地區的疫情近日會進入尾聲。

吳良有另指出，經過長時間的抗疫，部分地區開始鬆懈，外防輸入措施出現漏洞，成為本輪疫情爆發的重要原因。這次疫情的流調溯源情況顯示，雖然有不同的傳播源頭，但整體而言是由境外輸入；當局將繼續強化口岸常態化防控工作。

吳良有：堅持「動態清零」成本最低

對於近期部分國家宣布「與病毒共存」、「帶疫解封」，還有一些聲音質疑目前的防疫措施成本過高，吳良有表示，現階段沒有任何理由放鬆嚴格的疫情管控措施，因為新冠病毒不斷變異，它的傳播力增強，傳播的速度加快等，所以再回到管控狀態是非常困難。

他又指出，內地會堅持「動態清零」目標，並非「零感染」，即發現一宗疫情，就迅速撲滅一宗的應急措施，在最短的時間內把疫情控制住，「目前看這就是我們用最高的效率、最低的成本、最短的時間來控制疫情的最好的辦法。」

責任編輯：易燕丹

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