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【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬

社會熱點 12:32 2021/11/19

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近期內地有快遞包裝檢出新冠病毒陽性的事例，引發關注。深圳一男子接到自稱快遞公司的電話，指他有個快遞在運輸過程中被檢出新冠陽性，整車快遞都要銷毀，要對他進行賠付。該男子按電話裡的指示操作後，發現賬戶有總計超過10萬元的支付。

騙術結合時事 引人入局

據內媒報道，深圳公安局龍崗分局警察介紹，近期一位吳先生接到自稱某快遞公司的電話，說他的快遞在運輸過程中被檢出新冠陽性，整車快遞都要銷毀，要對他進行賠付，還跟他核對了快遞單號等有關信息。

對方讓吳先生掃描一個二維碼，填寫銀行賬號、密碼、驗證碼等信息，結果顯示驗證碼超時。對方又讓他下載一個應用程式（app），進行遠程直播，指引他一步步操作。吳先生照做之後，發現他的賬戶出現6筆網絡支付，總計超過10萬元。

警方表示，在上述過程中，吳先生的銀行賬戶密碼驗證碼都泄露給了對方，對方就可用他的賬號進行支付。騙子利用疫情防控這一借口，引人入局。

如果確實出現快遞檢出陽性，快遞公司將會如何處理？快遞專家楊達卿稱，據其了解，部分快遞企業一旦檢出新冠病毒，要求原地封存，涉疫車輛和同批次快件逐票消殺，並同步給當地防疫部門，但不要求包裹銷毀或全車銷毀。

至於如何安全收快遞，中國疾控中心消毒學首席專家張流波提示：在收快遞時一定要做好自身防護，除了戴口罩、戴手套，快遞包裝盡量不要帶進家，最好在外面拆除；如果帶回去，可以用消毒紙巾對外包裝擦拭消毒，直接用消毒劑在表面做噴霧消毒。做完處理後，一定要做好手部衛生。

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責任編輯：尹航

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