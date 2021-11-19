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美官員揭習拜會前：中國解除一美籍華人出境禁令 美遣返7名中國公民

國情動向 12:49 2021/11/19

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外媒報道，據美國官員透露，在本周中美元首視像會議前，中國撤銷對一名美國公民的出境禁令，美國也將7名在美國服刑的中國公民遣送回國。而美國政府官員否認這是一種交換。

美官員否認「交換」

據路透報道，美國官員證實，美籍華人丹尼爾·徐（Daniel Hsu，音譯）上周末已被中國當局允許離開中國。徐於當地時間周一（15日）晚上回到美國的住所，當時「習拜會」正在舉行。據報，徐在中國未曾被定罪，但4年多來一直被限制離境。中方未回應。

另一邊廂，美國也遣返7名在美被定罪、已在服刑的中國公民。《華爾街日報》引述美國官員稱，當中包括一名遭中方長期通緝的前銀行家、一名非法進入美國前總統特朗普佛羅里達海湖莊園而被定罪的女子，以及兩名被抓到拍攝美國軍事設施的人。

報道指出，中國有關部門只證實其中一名中國公民已被遣返回國。中紀委周日（14日）通報，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經有關部門和廣東省監察機關共同努力，外逃20年的中國銀行開平支行原行長許國俊，被強制遣返回國。

許國俊被強制遣返回國

通報指出，許國俊涉嫌會同開平支行前後兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國。余振東、許超凡分別於2004年、2018年被遣返回國，辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款20多億元人民幣。

據報，許國俊等3人當年都逃往美國，其中許國俊和許超凡2004年在當地分別被捕。2009年美國拉斯維加斯聯邦法院以洗錢、跨州轉運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年。

責任編輯：林佩怡

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