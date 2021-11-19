【內地疫情】大連莊河為清零推有獎舉報：舉報隔離期出門者最高獎兩千元

內地疫情每日新增本土病例已跌至個位數，但仍以大連為主要風險區，據國家衛健委消息，昨日（18日）新增本土病例8例，其中7例在大連。大連莊河官方微信公眾號今日（19日）發佈通告，呼籲市民對隔離期出門的情況實行有獎舉報，查實最高獎勵兩千元（人民幣，下同）。

通告指，莊河市疫情防控工作已經進入最緊要關頭，「只要城鄉居民群防群控、聯防聯控，繼續落實好「足不出戶」、「裡不出外不進」等防控要求，我們就一定能用最短的時間打贏疫情防控的阻擊戰、殲滅戰！」並呼籲市民參與監督疫情管理規定遵守情況，對以下情形拍照取證，有獎舉報。

其中包括因身體健康原因，經批准後居家封閉隔離的密切接觸者，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵2000元；次密接觸者，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵人民幣1000元；封控區居家隔離的市民，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵人民幣500元。

籲早日實現「清零解封」

通告還指，所有居家隔離的市民，如果違反隔離管控規定擅自出行，導致造成疫情傳播的，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算14天居家隔離時間，同時依法追究法律責任。

結尾，通告強調要廣大城鄉居民要認真遵守疫情防控各項要求，積極配合疫情防控工作有序開展，早日實現「清零解封」。

早前大連莊河市政府官網，12日刊登一份署名由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」發布的通告，要求居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到「足不出戶」。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶。

有網民微博發帖稱有40萬戶民宅被貼封條，共80萬人展開14天足不出戶的居家隔離。並警告14天內，如果私自撕掉封條，打開屋門的，隔離費自己承擔。

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責任編輯：袁瑋婧

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