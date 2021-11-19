  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】大連莊河為清零推有獎舉報：舉報隔離期出門者最高獎兩千元

國情動向 13:07 2021/11/19

分享：

內地疫情每日新增本土病例已跌至個位數，但仍以大連為主要風險區，據國家衛健委消息，昨日（18日）新增本土病例8例，其中7例在大連。大連莊河官方微信公眾號今日（19日）發佈通告，呼籲市民對隔離期出門的情況實行有獎舉報，查實最高獎勵兩千元（人民幣，下同）。

通告指，莊河市疫情防控工作已經進入最緊要關頭，「只要城鄉居民群防群控、聯防聯控，繼續落實好「足不出戶」、「裡不出外不進」等防控要求，我們就一定能用最短的時間打贏疫情防控的阻擊戰、殲滅戰！」並呼籲市民參與監督疫情管理規定遵守情況，對以下情形拍照取證，有獎舉報。

其中包括因身體健康原因，經批准後居家封閉隔離的密切接觸者，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵2000元；次密接觸者，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵人民幣1000元；封控區居家隔離的市民，如果違反規定，在居家封閉隔離期間出門的，舉報查實後獎勵人民幣500元。

籲早日實現「清零解封」

通告還指，所有居家隔離的市民，如果違反隔離管控規定擅自出行，導致造成疫情傳播的，該戶所有居家隔離人員及同樓棟所有人員全部實施居家隔離管控，並重新計算14天居家隔離時間，同時依法追究法律責任。

結尾，通告強調要廣大城鄉居民要認真遵守疫情防控各項要求，積極配合疫情防控工作有序開展，早日實現「清零解封」。

早前大連莊河市政府官網，12日刊登一份署名由「大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部社區管控組」發布的通告，要求居家隔離人員要嚴格落實防控要求，堅決做到「足不出戶」。配合有關部門採取安裝監控設備、電子門磁、貼封條等方式方法，確保人員做到足不出戶。

有網民微博發帖稱有40萬戶民宅被貼封條，共80萬人展開14天足不出戶的居家隔離。並警告14天內，如果私自撕掉封條，打開屋門的，隔離費自己承擔。

遼寧一地昨增1確診 全市紅燈、巴士封路防疫 官方：可走路

女幼師發文稱「不希望大連疫情停止」 遭行政拘留及開除

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 大連 中國

上一篇文章

【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅

下一篇文章

美官員揭習拜會前：中國解除一美籍華人出境禁令 美遣返7名中國公民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款