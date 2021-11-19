  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前

國情動向 14:04 2021/11/19

分享：

據第一財經根據國家統計局公佈的2021年10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況梳理，其中24個省會城市房價按月下跌，其中廣州、西寧、石家等三城跌幅最大。此外，比照去年同期房價來看，有8個省會城市房價低於一年前。

數據顯示，統計的26個省會城市中，只有海口1個城市的二手房價格按月上漲0.3%。成都與上月持平。其餘24個城市均較9月下跌。這其中，廣州、石家莊、西寧按月均下跌了0.6%，跌幅並列第一。 其中，一線城市廣州的走勢頗為引人關注。

廣州10月二手住宅成交量較去年同期腰斬

第一財經引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，幾個月前，廣州房價漲幅還在全國前幾位，近兩個月跌幅在全國居前，變化幅度非常大。 李宇嘉說，廣州房價變化如此大，有幾個原因，一個是廣州的房貸利率上升得特別快。原來位於一線城市後面，但現在已經漲到了一線城市最高。這是房價變化的一個很重要因素。

另外一個因素是部分熱點區域收緊人才購房通道，導致外來投資者的效應消失。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，廣州發布二手房指導價後，對二手房市場形成的影響不容小覷，對購房者、房東心態也產生了較大影響，不少小區房價也進行相應調整，目前二手房市場降溫體現得較為明顯，與此同時，很多開發商近期加快出貨，新房降價促銷力度較大，新房價格調整對二手房影響也比較大。 在成交量方面，根據廣州中原研究發展部數據顯示，10月廣州市二手住宅成交量為5253宗，按月下跌15.2%，按年大降50.8%，二手市場的「金九銀十」並未如期出現。

東北、華北區域市場降溫幅度更大

報道指，有8個省會城市房價低於一年前，分別是太原、石家莊、呼和浩特、貴陽、長春、哈爾濱、南寧、烏魯木齊。這些城市主要來自華北、東北和西南、西北地區。

東北、華北之外，西南地區近年來經濟增長較快，城鎮化提升幅度也比較大，但這一區域的幾個省會城市樓市下行壓力也不小。比如貴陽，同比下跌了1.3%，南寧同比下跌了0.2%，昆明雖然二手房價同比上漲，但漲幅比較小。另外，西南一些三四線城市下跌幅度也比較大。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

廣州 二手市場 廣東省 中國

下一篇文章

【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
李顯龍警告台海緊張局勢 或致中美誤判
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
《醜陋的中國人》將絕版 柏楊遺孀：擔心被用來辱華
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
美中經濟和安全審議委員會籲限制對華投資 加大軍力遏華攻台（第二版）
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
彭博：中國加快取代美國技術 建立「白名單」助本土企業
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
路透：意大利將就中資收購軍用無人機企業發出正式通知
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款