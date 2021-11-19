【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前

據第一財經根據國家統計局公佈的2021年10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況梳理，其中24個省會城市房價按月下跌，其中廣州、西寧、石家等三城跌幅最大。此外，比照去年同期房價來看，有8個省會城市房價低於一年前。

數據顯示，統計的26個省會城市中，只有海口1個城市的二手房價格按月上漲0.3%。成都與上月持平。其餘24個城市均較9月下跌。這其中，廣州、石家莊、西寧按月均下跌了0.6%，跌幅並列第一。 其中，一線城市廣州的走勢頗為引人關注。

廣州10月二手住宅成交量較去年同期腰斬

第一財經引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，幾個月前，廣州房價漲幅還在全國前幾位，近兩個月跌幅在全國居前，變化幅度非常大。 李宇嘉說，廣州房價變化如此大，有幾個原因，一個是廣州的房貸利率上升得特別快。原來位於一線城市後面，但現在已經漲到了一線城市最高。這是房價變化的一個很重要因素。

另外一個因素是部分熱點區域收緊人才購房通道，導致外來投資者的效應消失。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，廣州發布二手房指導價後，對二手房市場形成的影響不容小覷，對購房者、房東心態也產生了較大影響，不少小區房價也進行相應調整，目前二手房市場降溫體現得較為明顯，與此同時，很多開發商近期加快出貨，新房降價促銷力度較大，新房價格調整對二手房影響也比較大。 在成交量方面，根據廣州中原研究發展部數據顯示，10月廣州市二手住宅成交量為5253宗，按月下跌15.2%，按年大降50.8%，二手市場的「金九銀十」並未如期出現。

東北、華北區域市場降溫幅度更大

報道指，有8個省會城市房價低於一年前，分別是太原、石家莊、呼和浩特、貴陽、長春、哈爾濱、南寧、烏魯木齊。這些城市主要來自華北、東北和西南、西北地區。

東北、華北之外，西南地區近年來經濟增長較快，城鎮化提升幅度也比較大，但這一區域的幾個省會城市樓市下行壓力也不小。比如貴陽，同比下跌了1.3%，南寧同比下跌了0.2%，昆明雖然二手房價同比上漲，但漲幅比較小。另外，西南一些三四線城市下跌幅度也比較大。

責任編輯：袁瑋婧

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