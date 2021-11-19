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痛批立陶宛踐踏紅線 官媒齊發聲：背棄承諾 必將付出代價（第二版）

國情動向 14:43 2021/11/19

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駐立陶宛台灣代表處周四（18日）正式成立並掛牌運作，中國外交部回應稱立陶宛此舉公然違背一個中國原則，中國政府表示強烈抗議和堅決反對。新華社再發時評痛批立陶宛任意踐踏紅線，「性質極為惡劣」，又強調中國將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。並放狠話稱，立陶宛背信棄義，必將為此付出代價。同日《人民日報》也發佈類似評論，警告由此產生的一切後果由立方負責，並稱立陶宛「在錯誤的道路越走越遠」，只會「自食惡果」。

*16:00更新《人民日報》評論

《新華社》評論稱，立方在1991年簽署的《中華人民共和國和立陶宛共和國建交聯合公報》中曾明確承諾：「立陶宛共和國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。立陶宛共和國政府承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來。」

又指，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同包括立陶宛在內的國家和國際組織發展雙邊關係的政治基礎。評論指責立方如今背棄其政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

評論指出，中方始終堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂「代表處」。早在上世紀70年代中國與歐共體建立正式關係之時，歐方就承諾「不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。」這一承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，立方應該心知肚明，言而有信。

關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停

中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）

指立陶宛跟14億多中國人民過不去

評論警告，台灣問題涉及中國核心利益，立方未充分認識台灣問題的高度敏感性，不聽規勸我行我素，是與14億多中國人民過不去，與國際社會普遍共識過不去，與絕大多數國家遵守的「鐵規」過不去，最終必將為此付出代價！如果以為可以把台灣當作一張牌，企圖通過它損害包括台灣人民在內的全體中國人民的利益，以此為個別人、個別勢力謀取私利，那是完全打錯了算盤。

評論指出，時代潮流，浩浩蕩蕩。中國政府和中國人民實現祖國統一大業的決心是無法動搖的，維護國家領土主權完整是不可觸碰的底線。「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的圖謀都不會得逞。兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！立陶宛想與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，同流合污，乃是逆歷史大勢而動，其結果不過是螳臂當車，注定失敗。

評論表示，中方正告立陶宛方面，立即糾正錯誤決定，亡羊補牢，為時不晚，不要在錯誤的道路上走到黑。大陸也正告台灣當局，妄圖挾洋謀「獨」是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。「台獨」是絕路一條，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。

《人民日報》則強調台灣問題事關中國主權和領土完整、涉及中國核心利益，中國沒有任何妥協和退讓的空間。又批立陶宛此舉以為可以吸引一些眼球，並藉此撈取一些政治資本。「似乎認為可以通過打『台灣牌』損害中國的利益，這完全是打錯了算盤。」

駐立陶宛台灣代表處正式成立 京：一切後果由立陶宛方負責

立陶宛副外長稱立中關係給歐洲敲響警鐘 官媒：大放厥詞

責任編輯：袁瑋婧

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