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研究：新冠疫情使2020年末中國出生人口大幅下降

社會熱點 14:41 2021/11/19

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據內媒南方都市報報道，人口學專業期刊《人口研究》今年5月發表的一篇文章《新冠肺炎疫情對中國出生人口變動影響》指出，2020年初的疫情暴發嚴重抑制人們的生育計劃，導致了2020年末的出生人口大幅下降。

據悉，2015年，中國建立了出生人口監測數據庫，以2015年的情況為基礎，研究者發現：2016～2017年各月的出生數量都大於2015 年，呈整體增加趨勢。這主要是因為全面兩孩政策（2015年底宣佈實施）導致的。

根據出生人口監測，2016年的出生人口迅猛增長更多體現在後半年，2017 年平均體現在各月，但增長幅度已低於全面兩孩政策實施的第一年（2016年）。但從2018年開始，各月的出生人口就已經開始少於2015年同期。

而2018～2019年的月出生人口數量下降相對溫和，約10%～15%左右。2020年的月出生人口降幅迅速加大，1～9 月降幅已達20%～30%，11月和12月由於受疫情影響，出生人口數量比2015年同期減少45%以上。

研究者認為，「說明年初的疫情暴發嚴重抑制人們的生育計劃，導致了年末的出生人口大幅下降。」

2020年二孩生育勢能逐漸弱化、已近末端

從出生人口數據也可以發現，到2020年，在當時經濟社會發展和生育支持政策等條件下，能夠釋放的二孩生育勢能逐漸弱化、已近末端。近5年來一孩出生數量迅速下降，降幅逐年加大，二孩出生數量受全面兩孩政策實施影響，2016～2019年都高於2015年，2020年二孩出生數量已比2015年減少19.4%。

疫情對30歲以下年輕人生育影響最明顯

研究指，與2019年相比，2020年30歲以下婦女生育數量同比降幅最大，達23.6%，高於其他年齡組。這部分人群2020年生育的一孩數和二孩數同比分別下降22%和26%。

月度數據進一步顯示，2020年30歲以下人群的一孩生育數量，同比逐月下降，四季度尤其11～12月的下降更為明顯，同比降幅從上半年的17%左右迅速上升到30%～40%。這一年齡組的生育計劃被疫情短期打亂，生育節奏嚴重放緩。

責任編輯：李冰琪

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