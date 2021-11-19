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【涉疫快遞】國家郵政局：個人寄零散進口快遞 須有安全證明並消毒 

社會熱點 15:11 2021/11/19

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近期快遞包裝帶毒的案例在內地和香港均有出現。國家郵政局要求，嚴密防範疫情通過寄遞渠道傳播擴散；個人交寄零散進口貨品時，如不能提供相關安全證明並做內件消毒處理，企業不得收寄。

據央視網報道，11月18日，國家郵政局發出關於做好冬春季郵政快遞業新冠肺炎疫情防控工作的緊急通知。

通知指出，當前，冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加，同時行業正處於業務旺季，從業人員攬收、投遞郵件快件數量龐大，行業疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬

對於進口國際郵件快件，通知要求，在進入生產處理環節後，第一時間進行全面消毒。嚴格按照所在地疫情風險等級，依法依規分區分級精準落實對營業處理場所、內部辦公場所、運輸車輛、裝備用具等通風消毒防控措施，做好消毒記錄、粘貼消毒標識。嚴格執行從業人員「戴口罩」「勤洗手」「測體溫」「不聚集」「一米線」等基本健康防護措施，實行「持證上崗」「持健康碼上崗」等管理措施。

通知要求，築牢外防輸入屏障。切實抓好邊境國際郵件互換局（交換站）、邊境快件處理場所等國際郵件快件處理場所消毒通風等工作，確保全流程閉環管理。從事國際郵件快件一線作業人員、進口冷鏈相關人員等高風險崗位人員要落實備案管理，相對固定工作崗位，國際國內業務要嚴格分隔作業區域，內外不交叉，堅決做到閉環管理。攬收批量進口冷鏈食品的，要嚴格查驗進口冷鏈食品海關報關單據及檢驗檢疫證明。個人交寄零散進口貨品的，如不能提供相關安全證明並做內件消毒處理的，企業不得收寄。企業對進口冷鏈食品相關郵件快件在收寄、分揀、運輸、投遞等環節實施分區作業、獨立運行。

通知強調，根據疫情防控實際，暫停列為中高風險地區的社區（村）快件收寄業務；中高風險解除後，快遞企業要及時恢復。低風險地區企業應綜合評估協議客戶主體資質、疫情風險、寄遞物品屬性等因素，對於不能確保交寄物品安全的協議客戶，暫不收寄。

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責任編輯：尹航

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