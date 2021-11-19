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江西贛州中院：「翻牆」看綜藝查資料違法 籲拒「有害信息」

社會熱點 15:33 2021/11/19

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江西贛州市中級人民法院，日前通報一宗學生販賣「翻牆」軟件牟利獲刑時，指出「翻牆」看綜藝節目、查資料也屬違法，並稱「牆」外有大量不良信息、違法內容，呼籲網民不做「翻牆」者。

微信公眾號「贛州市中級人民法院」周三（17日）發文，指當地學曹某，2019年4月搭建2個網站並提供「翻牆」軟件下載，同時租用並配置境外服務器建立節點，將連接節點所需伺服器地址、密碼等信息以訂閱鏈接的形式配套出售。

截至查獲時，曹某合共售賣翻牆工具2273人次，非法獲利逾6.4萬元（人民幣，下同）。法院審理認為，曹某以牟利為目的，其行為已構成提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪，判其有期徒刑2年6個月，緩刑4年，並處罰金1萬元。

指「牆」外有大量不良信息

文章還提到，只是「翻牆」看看綜藝節目、瀏覽網頁、查資料也屬於違法。文章並指出，互聯網已經滲透生活的方方面面，但「牆」外卻存在大量不良信息、違法內容，請大家依法依規上網，拒絕有害信息，不做「翻牆」者。

有網民質疑為何「翻牆」就等於接收有害信息，亦有人表示很多東西不查外網資料難以進行，如外語專業、科研等，冀不要一刀切。

陝西男VPN翻牆上網遭罰惹不滿 胡錫進反對將翻牆了解信息定性「違法」

全球近3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆趨困難

責任編輯：林佩怡

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