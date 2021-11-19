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北韓囚犯越獄滿一個月抓不到 吉林警方加碼懸賞70萬

社會熱點 15:36 2021/11/19

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北韓籍囚犯朱賢健上月自吉林監獄脫逃後，迄今達一個月仍抓不到，據傳他曾是特種軍人，引發網民議論。截至今日，中國警方已將懸賞金額加碼至人民幣70萬元（約港幣85萬）。

吉林監獄牆高6米，還有通電鐵絲網，專關重刑犯與來自北韓的「脫北者」。

監視影片顯示，10月18日晚上6時許，39歲的朱賢健利用收工時間，攀爬AB門（雙門互鎖）上的雨棚，隨後拿出一根繩索大力拉扯，疑似將監獄的電網損壞，過程中多次冒出火花。

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朱賢健翻出鐵絲網高牆跳落地面後，滾了幾下，躺了10秒鐘才站起身來，隨後一路小跑消失在夜幕中。

據傳逃犯曾參加民眾婚禮

有內媒引述警方內部消息稱，朱賢健此前在北韓當過特種兵，後來因姊姊「脫北」受累，被下放煤礦勞改9年。

2013年7月21日凌晨，朱賢健游過圖們江偷渡來中國，隔天就進入村民家中行竊，在被發現後持刀行兇，造成一名被害人重傷，其後又進入另外兩戶人家行竊後被捕。

東北正處於下雪寒冬，朱賢健越獄後，曾有民眾指認他搭便車至內蒙古通遼市下車；還有民眾舉報他藏匿在吉林磨盤山下的村落；更有民眾爆料朱賢健曾出現在吉林省永吉縣附近村莊的婚宴上，自稱是新娘朋友。

但迄今已一個月，警方多地搜捕依然抓不到他，懸賞金額也從15萬元一路加碼到今天的70萬元人民幣。

2014年3月25日，延吉市人民法院依偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪並罰，判決朱賢健有期徒刑11年3個月。他因為在獄中表現良好，獲得兩次減刑，原定2023年8月21日刑滿後，驅逐出境。

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責任編輯：李冰琪

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