上海中小學問卷涉「自殺準備情況」惹議 教育局致歉

近日，上海長寧區傳出有多間中小學發布的調查問卷中，包含諸多與自殺相關的題目，例如「最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」。不少家長認為類似問法不夠妥當，並向區教育局投訴。當局隨後發通報致歉，稱對問卷內容審核不嚴，已要求停止該問卷調查工作。

綜合內媒報導，有知情者透露該調查問卷約有120條題目，當中近40條圍繞自殺相關的主題。

據網上流傳的問卷截圖顯示，有題目問及受訪者「你最近一周主動嘗試自殺的願望程度如何？」、「你最近一周希望外力結束自己生命，即有『被動自殺願望』的程度如何？」等一系列涉及自殺的內容。

▲ 調查問卷中包含諸多與自殺相關的題目。（網絡圖片）

有學生家長認為，這份調查問卷的題目設計不夠妥當，指部分問題誘導性強，並存在過量負面、消極的內容，且詳細到描述具體自殺步驟；應該進行分批篩查後，再給予有風險人群作進一步填寫和跟進。

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針對長寧區多間學校調查問卷涉及「自殺準備情況」，區教育局周五（19日）發通報稱，在接獲家長投訴後，當局已要求停止該問卷調查工作。

通報指，經初步核查，區未成年人心理健康輔導中心和該局相關科室，對問卷內容審核把關不嚴，引發學生困惑和家長擔憂。對此，該局致以誠懇的歉意；並將進一步調查處理，吸取教訓、舉一反三、嚴格管理，密切家校溝通，共同守護好學生的身心健康。

責任編輯：易燕丹

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