  • 23°C
香港時間 : 20211119日 (五) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海中小學問卷涉「自殺準備情況」惹議 教育局致歉

社會熱點 18:36 2021/11/19

分享：

近日，上海長寧區傳出有多間中小學發布的調查問卷中，包含諸多與自殺相關的題目，例如「最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」。不少家長認為類似問法不夠妥當，並向區教育局投訴。當局隨後發通報致歉，稱對問卷內容審核不嚴，已要求停止該問卷調查工作。

綜合內媒報導，有知情者透露該調查問卷約有120條題目，當中近40條圍繞自殺相關的主題。

據網上流傳的問卷截圖顯示，有題目問及受訪者「你最近一周主動嘗試自殺的願望程度如何？」、「你最近一周希望外力結束自己生命，即有『被動自殺願望』的程度如何？」等一系列涉及自殺的內容。

調查問卷中包含諸多與自殺相關的題目。（網絡圖片）

有學生家長認為，這份調查問卷的題目設計不夠妥當，指部分問題誘導性強，並存在過量負面、消極的內容，且詳細到描述具體自殺步驟；應該進行分批篩查後，再給予有風險人群作進一步填寫和跟進。

江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關

山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？

針對長寧區多間學校調查問卷涉及「自殺準備情況」，區教育局周五（19日）發通報稱，在接獲家長投訴後，當局已要求停止該問卷調查工作。

通報指，經初步核查，區未成年人心理健康輔導中心和該局相關科室，對問卷內容審核把關不嚴，引發學生困惑和家長擔憂。對此，該局致以誠懇的歉意；並將進一步調查處理，吸取教訓、舉一反三、嚴格管理，密切家校溝通，共同守護好學生的身心健康。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班
2021/08/31
北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班
山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？
2021/09/03
山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？
中小學教職內捲？過半博士競爭深圳中學教職
2021/10/12
中小學教職內捲？過半博士競爭深圳中學教職
江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關
2021/11/17
江蘇3名小學生墮樓 官方稱未發現與網傳遊戲有關

你可能感興趣

北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班
11:59 2021/08/31
北京落實「雙減」：小學上課不早於8時20分 不得設精英班
山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？
15:33 2021/09/03
山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？
中小學教職內捲？過半博士競爭深圳中學教職
16:11 2021/10/12
中小學教職內捲？過半博士競爭深圳中學教職
兒童健康 學生自殺 網絡熱話 自殺 輔導 學校 上海 教育局 中國

上一篇文章

網絡平台吸走大量人力 內地工廠面臨嚴重缺工問題

下一篇文章

普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬
【涉疫快遞】深圳男接詐騙電話「你快遞包裝檢出陽性」 損失10萬
曾讀港大中國留學生美遇劫亡 秦剛回應敦促美打擊仇亞排華行為
曾讀港大中國留學生美遇劫亡 秦剛回應敦促美打擊仇亞排華行為
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席
【雙11】歐萊雅涉虛假售價促銷 李佳琦薇婭忙割席
普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）
普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款