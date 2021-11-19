李克強：中國經濟現新的下行壓力 宏觀政策要圍繞市場主體展開

新華社報道，國務院總理李克強昨主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析經濟形勢等。他提到，當前國內外形勢仍複雜嚴峻，中國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰。

要做好跨周期調節 推動經濟爬坡過坎

他表示，要繼續做好常態化疫情防控，強化「六穩」「六保」特別是保就業保民生保市場主體，增強宏觀政策的前瞻性針對性，推進改革開放，做好跨周期調節，推動經濟爬坡過坎，保持經濟運行在合理區間和就業大局穩定。

李克強指出，上億市場主體是中國經濟韌性、潛力所在，有力托住了就業基本盤，宏觀政策要繼續圍繞市場主體展開。

李克強：將出台更大力度減稅降費舉措 堅持不搞「大水漫灌」

李克強：面對經濟下行 有效實施預調微調

研採新組合式、階段性減稅降費

他提出，在延續制度性減稅、落實已定緩稅政策的同時，研究採取新的組合式、階段性減稅降費措施，完善研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策，支持製造業企業、中小微企業和個體工商戶紓困解難和創新升級。

此外，支持煤電企業的各項政策要確保落實到位，保證電力穩定供應。採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下游中小微企業傳導的壓力。他表示，各方面都要多想辦法，為市場主體發展創造良好環境，促進更多市場主體渡過難關、更加活躍、實現新的發展。

抓住RCEP生效實施契機 深化擴大國際合作

李克強又說，要推進改革開放，通過更大激發市場主體活力頂住困難壓力。持續推進「放管服」改革，優化營商環境，維護公平競爭，對各類市場主體一視同仁，讓他們各顯身手、盡顯身手，帶動更多就業和居民增收，促進消費擴大。

在保持政府投入力度、推動重點建設的同時，要用改革的辦法調動社會投資積極性，發揮好國內巨大市場優勢、釋放內需潛力。

要進一步擴大對外開放，完善進出口支持政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，支持發展跨境電商、海外倉等外貿新業態。抓住RCEP生效實施的契機，深化和擴大國際合作。發揮自貿試驗區等開放平台作用，更大力度吸引外資。真抓實幹、開拓創新，推動中國經濟在改革中發展、在開放中前行。

責任編輯：林佩怡

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