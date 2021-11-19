IMF指中國經濟下行風險在積累 下調增長預測可能性升高

國際貨幣基金組織（IMF）周五發布聲明，工作人員指中國經濟復甦進展順利，但不平衡，勢頭在放緩，下行風險也在積累。聲明預計中國經濟今年將增長8%，明年增長5.6%，但指下調預測的可能性正在「升高」。

IMF團隊結束與中國的2021年第四條磋商後發表聲明，指中國經濟持續復甦，但勢頭在放緩。IMF將復甦放緩歸咎政策支持的快速撤回、新冠疫情打擊消費、最近電力短缺和房地產投資放緩。而當局針對科技部門收緊監管政策，也加大了政策不確定性。

籲以清晰、協調方式 應對金融風險

聲明建議，財政政策從今年大幅收緊，應暫時轉向中性立場，重點關注加強社會保障、促進綠色投資而非傳統的基礎設施支出。由於核心CPI通脹率較低、經濟活動顯著疲態，貨幣政策應該寬鬆。此外，增強匯率彈性將幫助經濟調整適應不斷變化的外部環境。

為維護金融穩定，IMF稱中國需以清晰、協調一致的方式應對金融風險。目前，當局通過加強監管來解決企業高槓桿問題、逐步取消對國企的隱性擔保；同時應建立市場化的破產處置框架。當局並需採取全面的銀行重組措施，以加強銀行體系。同時呼籲開放市場和改革國有企業。

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責任編輯：林佩怡

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