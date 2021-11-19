網絡平台吸走大量人力 內地工廠面臨嚴重缺工問題

據內媒證券時報網報道，中國人民大學應用經濟學院教授丁守海近日發表一份研究報告指出，以外賣、快遞、網約車司機為代表的網絡平台就業興起，已導致內地製造業工廠正面臨人力流失日益嚴重的困境以及工資上調的壓力。

這份題為「平台就業的生成機理、風險點及對策分析主報告」指出，憑借收入優勢，平台就業導致內地製造業工廠面臨勞動力流失壓力，且主要集中在年輕、能力強的精壯勞動力。

報告稱，平台就業從業者有四大來源，依次為：工廠工人（25%）、其他平台就業者職業轉換（20%）、服務員（15%）、建築業工人（8%）。從數據看出，從傳統產業向網絡平台就業的流動趨勢明顯。

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選擇網絡平台的主因是「掙錢多」

這份報告透過對5081名勞動者個體、700家製造業工廠的調查發現，勞動者之所以選擇平台就業，主要是因為「掙錢多」。平均而言，月收入可比工廠工人高出1500元（人民幣，下同），比流動商販多出500元。

平台就業者的高收入主要源於兩點：一是更高的時均工資，二是更長的工作時長。報告稱，「時間自由是表象，其背後是更艱辛的勞累」。

調查顯示，內地勞動者在工廠與互聯網就業平台間較明顯的單向流動意願，使得工廠為爭奪勞動力面臨很大的工資上調壓力。「據估計，幅度可能接近3000元/月。對很多工廠來說，這是不可承受之重」，丁守海說。

擇業的短視性

至於這麼多人流向網絡平台，丁守海表示，人們在擇業時基本符合理性特徵，以男性特別是低學歷男性為代表的群體更傾向於選擇收入高但更勞累的平台就業工作。但這樣的理性又具有較大的短視性，比如，更看重顯性的工資收入，而忽視隱性的社保收入；更看重表像上的自由，而忽視技能提升這一長久保障，職業規劃缺乏長遠眼光。

他續指，「所以他們的就業不具有可持續性，平台就業特別是快遞和外賣非常勞累，體力消耗完了之後他們的技能沒有什麼提升的，人力資本不具有可持續性。到達一定年齡之後他的職業怎麼繼續，這就是將來比較大的問題。」

丁守海認為，這也不利用培養一支可持續的、與未來產業發展相匹配的產業工人隊伍。目前來看，平台就業從業者的人力資本水準並不更高。

責任編輯：李冰琪