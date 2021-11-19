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疑因長期飲可樂 浙江15歲男生跑步突中風險喪命

社會熱點 19:48 2021/11/19

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浙江杭州一名15歲少年喜歡飲碳酸飲料，每天至少要喝一瓶，有時候甚至多達2至3瓶，導致體重超標。他最近上體育課進行跑步測評時，突然摔倒在地，之後右手臂和腿完全不能動。緊急送醫檢查後，初步判斷出現中風症狀，還有腦水腫死亡的情況，恐危及性命。

醫生表示，這名男生長期飲可樂，已達到肥胖標準，且空腹血糖偏高等，已出現胰島素抵抗，尿酸也偏高，機體出現代謝紊亂，這很可能是他發生腦梗死的一項重要誘因。

兩次手術後 情況始好轉

據《錢江晚報》報導，15歲少年小周（化名）身高176厘米，體重卻超過200斤，平時只要稍微動一動就氣喘吁吁，每周的體育課更是他的「噩夢」。在最近一次跑步測試時，小周跑到一半突然整個人倒下，右半邊癱瘓無法動彈。身旁同學趕緊幫忙送醫，檢查後確診為大動脈閉塞型腦梗死，需緊急進行開顱手術，否則有腦水腫死亡危險。

手術完成後翌日，小周的病情還未有穩定下來，需再次進行骨瓣減壓手術，以減輕顱內壓，保護對側正常的腦組織。他手術後要在重症病房觀察，幾天後情況開始好轉，才轉入神經內科進行專科治療與康復。如今，小周已可以與人正常交流，左側肢體也慢慢恢復活動能力，可完成一些簡單動作。

奶茶可樂當水喝 深圳男顱內血管栓塞險喪命

15歲男可樂飲得多 眼睛變「淡藍色」近失明

年紀輕輕就發生腦梗死，出現中風症狀。醫生從父母口中得知，他們自小就寵愛小周，兒子喜歡喝碳酸飲料，就一整箱買來放在家中。而小周每天至少都會喝1瓶，有時候甚至多達2至3瓶，最終導致體重破百，達到肥胖標準。

醫生建議，每天攝糖不宜超過50克，最好控制在25克以下；並減少含糖飲料的攝入量和攝入頻率，可多喝白開水取代含糖飲料，用新鮮水果代替果汁飲品。

醫生又提醒，需警惕一些食物中的添加劑。其中添加糖廣泛應用於糖果、蛋糕、甜點等甜味食品中，也隱藏在一些「不甜」的加工食品中，長期食用會影響健康，所以在選購食品前，可以先留意細看食物營養標簽。

責任編輯：易燕丹

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