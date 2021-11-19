中銀保監：房地產合理貸款需求得到滿足

中國近期對涉房貸款的監管有趨鬆跡象。中國銀保監會發言人周五（19日）表示，房地產合理貸款需求得到滿足；10月末，銀行業金融機構房地產貸款按年增長8.2%，整體保持穩定。

不過，路透報道指9月末這一數據為8.6%，增速下滑反映房企融資回暖或需時日。

數據增速回落 房企融資回暖需時

另據銀保監指出，個人住房貸款中90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款按年增長61.5%。

在房貸收緊環境下，內地樓市明顯降溫，而受「三道紅線」影響，房企融資環境趨緊，資金鏈承壓，恒大債務危機等備受關注。

近期監管層頻頻傳遞維護房地產市場健康發展的信號，監管層亦強調滿足房地產市場的合理資金需求，分析認為，居民按揭貸款有所改善，房企融資環境整體好轉，預計會對未來房地產投資形成一定支撐。

中國人民銀行上周公布10月金融數據後，首次單獨發布當月個人房貸數據。10月個人住房貸款增加3,481億元（人民幣，下同），較9月多增1,013億元。

內媒隨後報道稱，10月房地產貸款投放較9月大幅回升，按月多增超過1,500億元，其中房地產開發貸款多增500多億；預計11月份仍將保持增長態勢。

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責任編輯：林佩怡

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