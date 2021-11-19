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人行：經濟復甦面臨周期性因素制約 貨幣政策保持穩定

經濟脈搏 21:04 2021/11/19

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人民銀行今日（19日）發表工作報告指，經濟復甦面臨周期性因素制約，但長期向好基本面不變，將保持貨幣政策穩定性，穩定市場預期，把服務實體經濟放到更突出位置。貨幣政策要靈活精準，處理好發展和防範風險的關系，做好跨周期調節。房地產市場風險可控，堅持不將其作為短期刺激經濟的手段。

報告總結了三季度的工作成果，並提出下階段方針指，穩健的貨幣政策要靈活精準、穩字當頭，把握好政策力度和節奏，維護經濟大局整體平穩，增強經濟發展韌性；完善貨幣供應調控機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩定；密切跟蹤物價走勢，穩定社會預期，努力保持物價水平總體穩定；發揮好結構性貨幣政策工具作用，支持小微企業和個體工商戶貸款。

同時，穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整，一是貨幣政策穩字當頭，根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策節奏；二是深化人民幣匯率市場化改革，增強匯率彈性，加強預期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導市場主體堅持「風險中性」理念；三是深化金融雙向開放，增強境內人民幣資產吸引力。

人行還將配合有關部門統籌做好碳達峰、碳中和工作，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控基礎上，合理滿足煤電企業應急保供發電融資需求；創新運用可持續發展掛鉤債券、碳中和債券等產品，發揮金融對能源安全保供和綠色低碳轉型的支持作用。

關於房地產行業，報告指，市場健康發展的整體態勢不變，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

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責任編輯：陳建錫

碳中和 貨幣政策 金融機構 經濟 地產 中國人民銀行 人民幣 銀行

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