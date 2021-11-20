王毅：中美能否處理好彼此關係 攸關世界前途命運

國務委員兼外長王毅今日（20日）在全球智庫大會上發表視頻致辭，就中美關係深入闡明立場。他表示，作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須一起回答好的世紀之問。

指中美雙方都認為 兩國關係不能搞壞

王毅說，11月16日，習近平主席同美國總統拜登舉行了深入坦誠、議題廣泛、富有實質意義的建設性會晤。中國領導人向美方闡明了立場、劃清了底線，同時也展示了尋求合作、妥處分歧的誠意。中美雙方都認為，兩國關係極為重要，不能搞壞；中美兩國需要相互尊重、和平共處。

王毅說，會晤中，習近平主席鄭重提出中美雙方應當相互尊重、和平共處、合作共贏，並對這三點原則的內涵做了精闢闡釋，在此基礎上，習近平主席又提出中美應當著力推動的四方面優先事項。這些重要論述體現了中國領導人對中美關係發展演變的深刻思考，也為中美關係的未來走向明確了基本框架。

王毅續指，相互尊重是國家間相處的基本前提。每個國家都有自獨特的歷史文化，都有最為關切、不能放棄的核心利益，也都有權選擇適合自身國情的社會制度和發展道路。各國都應本著包容的精神相互理解和尊重，而不應居高臨下，甚至強加於人。

和平共處是國與國交往的應有之義。和平是人類最大的共同心願，沒有和平，一切都無從談起。特別是對於中美這樣的大國來說，一旦走向衝突對抗，不僅對兩國沒有任何好處，對世界也將是難以承受的災難。因此，不衝突不對抗，始終保持和平共處，是中美雙方應當堅守的理性選擇，也是不同社會制度大國的相處之道。

合作共贏是歷史發展的正確方向。全球化的時代潮流不可逆轉，搞孤立主義、保護主義必然是損人害已。中美利益已深度交融，任何零和博弈的結果只會是兩敗俱傷，只有堅持互利互惠、共同發展才能行穩致遠。

冀美方言行一致 落實不打「新冷戰」等表態

王毅表示，關於中美關係的未來，習近平主席把兩國比喻為兩艘乘風破浪的巨輪，指出雙方一定要把穩方向，不偏航、不失速，更不能相撞。希望美方言行一致，把不打「新冷戰」、不尋求衝突對抗、不支持「台獨」等重要表態真正落實到具體的政策和行動當中，這樣才能讓中美關係行穩致遠，既造福兩國，也惠及世界。

他又提到，針對台灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人「以台製華」的動向，習近平主席在中美元首視頻會晤中發出了嚴正警示，表明了堅定立場。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。我們將盡最大努力尋求和平統一的前景，但絕不容忍任何分裂國家的「台獨」行徑，絕不接受在國際上搞「兩個中國」或「一中一台」。

王毅強調，反對「台獨」的態度越鮮明，制止「台獨」的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望，台海的和平穩定才越有可能，亞太的和平繁榮才越有保障。

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責任編輯：蒯宇澄

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