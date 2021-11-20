王小洪接掌公安部黨委書記 料將出任部長

公安部黨委副書記、常務副部長王小洪昨日升任公安部黨委書記。分析普遍認為，王小洪可望接替現任公安部長趙克志，出掌公安部，並參與領導港澳事務。

中共中央政法委員委下屬「法制網」報道，公安部昨召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布中央決定，趙克志不再兼任公安部黨委書記職務，王小洪任公安部黨委書記。

此番調整前，趙克志為中共十九屆中央委員，中國國務委員、中國國務院黨組成員，公安部部長、黨委書記，中央政法委員會副書記，總警監。王小洪為中共十九屆中央委員，公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，公安部特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。

公開資料顯示，現年64歲的王小洪是福建省福州市人，習近平主政福州期間，他擔任閩侯縣公安局局長、福州市公安局副局長。

中共十八大之後，王小洪由廈門公安局長獲提拔擔任河南省副省長、公安廳長，不久又擔任北京市副市長、市公安局長，再擔任公安部副部長；十九大之後，他擔任公安部常務副部長，明確為正部級。

預料王小洪升任黨委書記之後，可望擔任公安部長，並在2023年擔任國務委員。而在香港修例風波之後，公安部部長同時擔任中央港澳工作領導小組副組長，參與領導港澳事務。

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責任編輯：蒯宇澄

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