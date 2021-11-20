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美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約

國情動向 13:08 2021/11/20

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美國批評中方日前在南海以水炮攔截菲律賓補給船，令區域緊張惡化，侵犯國際法保障的南海航行自由，重申若菲律賓的船隻在南海遭受武力攻擊，美方將啟動與菲律賓的共同防禦條約。

菲律賓日前譴責中方海警船在南海仁愛礁（Second Thomas Shoal）附近海域用水炮射擊菲方船隻。外長洛欽表示，當時菲律賓船隻被三艘中國海警船阻攔，形容行為是非法，已經就事件向北京表示憤怒、譴責和抗議，又說幸好事件中無人受傷，但菲方船隻不得不中止補給任務。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）亦批評中方的行動，指是危險、挑釁及不合理。北京不應干預菲律賓一方，在菲律賓專屬經濟水域進行的合法活動。

美國國防部長奧斯汀亦與菲律賓防長洛倫扎納通電話，重申美國對菲律賓的防衛承諾。

中國外交部發言人趙立堅早前表示，菲律賓兩艘補給船周二晚未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域，中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。

菲律賓視仁愛礁位於自家專屬經濟海域200海里範圍內，於1999年將一艘海軍艦艇擱淺在礁石上佔領淺灘，派兵駐守至今。

菲律賓「坐灘」仁愛礁的登陸艦

菲律賓抗議補給船南海遭中國海警船阻攔 中方：兩船擅闖中國海域

責任編輯：蒯宇澄

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