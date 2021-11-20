秦剛晤美國助卿　討論落實中美元首視像峰會共識

中國駐美大使秦剛周五（19日）會見美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）。駐美大使館的聲明指，雙方一致同意共同落實中美元首視頻會晤的精神和共識。

美國國務院東亞及太平洋事務局在社交網站發文，指秦剛和康達就中美關係進行坦率和有誠意的對話。帖文發放兩人合照，顯示會面場地是在一間餐廳，並非按慣例在國務院大樓內進行。

秦剛呼籲共同抵制中美「水火不容」的前景

此外，駐美大使館發新聞稿指，秦剛周四（18日）與布魯金斯學會董事會進行視頻交流並發表演講表示，中國不是世界上各種問題的原因，而是解決的方案。又反指美國一直說對華政策目的是維護基於規則的國際秩序，但沒有說明是甚麼規則，以及由誰制定和執行。

秦剛表示，過去的這半個世紀，中國守規則、講信義、重行動、勇擔當，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共産品的提供者，中國加入聯合國的50年，就是希望爲國際社會所承認、接受，融入國際體系並願爲此作出貢獻的50年。

秦剛提到，中美關係遭遇了前所未有的嚴重困難，有人認爲中美是現行國際體系中兩種水火不容的「操作系統」，但他呼籲必須共同抵制這樣的前景，必須拿出遠見、決斷和行動，爲中美兩國和世界走出一條光明的道路。

坎貝爾：習近平不滿美國與盟友加強關係

另方面，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell），在智庫「美國和平研究會」一個活動中表示，國家主席習近平在中美視像峰會上，曾向總統拜登表示不滿美方的一些做法。

坎貝爾說，習主席非常清晰地表明，美國正在做的一些事，令中國感到「火燒心」（heartburn）。當中最首要是，美方正鞏固及復興與日本、南韓、澳洲、菲律賓及泰國的安全聯盟。認為習主席明確指出從中國角度來看，這些代表了中方所指的冷戰思維。

坎貝爾表示，美國與澳洲及英國組成安全聯盟，是要回應中國大規模擴張軍力，破壞了地區和平穩定。

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責任編輯：蒯宇澄

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