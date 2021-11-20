  • 24°C
香港時間 : 20211120日 (六) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】連4日本土確診單位數 衛健委稱本輪疫情進尾聲

社會熱點 16:37 2021/11/20

分享：

國家衛健委通報，內地周五（19日）報告新增23宗新冠肺炎確診病例，其中，本土病例3宗。分別為遼寧省大連市2宗，吉林省吉林市1宗。

內地已經連續4日新增本土確診病例降至單位數。自10月17日爆發這波本土疫情以來，累計確診者達到1,344宗。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，本輪本土疫情波及的省份中，有8個連續14天以上無新增本土病例。額濟納、黑河、大連等邊境口岸城市疫情得到快速有效處置，多個省份在一個潛伏期左右控制住疫情，全國本輪疫情整體上進入尾段。

大連市自月初爆發以來錄得約300宗確診。國家衛健委疾控局副局長吳良說，大連疫情總體趨於平穩，病例數明顯減少，風險持續下降，但局部地區仍存在社區傳播風險，需警惕疫情反復。當地明後兩日展開第五輪全員核酸檢測。

10.76億人全程接種疫苗 

吳良有在總結本輪新冠疫情防控中的經驗時表示，本輪新冠疫情能在較短時間內得到控制，得益於較高的新冠病毒疫苗的接種率。

據其介紹，截至11月19日，中國疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9%和76.3%，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

吳良有表示，下一步將全面深入系統總結本次疫情的經驗教訓，突出精準防控、堅持抓早抓小，進一步在推動防控措施落實上下功夫，持續推進疫苗接種工作，全力以赴做好冬春季和即將來臨的元旦、春節疫情防控工作。

研究：新冠疫情使2020年末中國出生人口大幅下降

【內地疫情】大連莊河為清零推有獎舉報：舉報隔離期出門者最高獎兩千元

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 遼寧 吉林市 吉林省 遼寧省 中國

下一篇文章

疑因長期飲可樂 浙江15歲男生跑步突中風險喪命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）
普京：俄中關係處歷史最高水平 指西方國家試圖挑撥離間（第二版）
曾讀港大中國留學生美遇劫亡 秦剛回應敦促美打擊仇亞排華行為
曾讀港大中國留學生美遇劫亡 秦剛回應敦促美打擊仇亞排華行為
疑因長期飲可樂 浙江15歲男生跑步突中風險喪命
疑因長期飲可樂 浙江15歲男生跑步突中風險喪命
北韓囚犯越獄滿一個月抓不到 吉林警方加碼懸賞70萬
北韓囚犯越獄滿一個月抓不到 吉林警方加碼懸賞70萬
Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向
曲婉婷母親受賄被判無期徒刑 中紀委：依法懲腐民心所向
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款