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大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣

社會熱點 18:04 2021/11/20

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大陸《人民政協報》今日（20日）刊文稱，兩岸統一後，台灣2300萬民眾，每人每年收入可提高2萬多元新台幣（約合5600港元）。

《人民政協報》在第五版「兩岸經合週刊」刊文「為什麼說台灣的前途在於統一？」，文章開篇引用大陸國務院台辦副主任劉軍川，近日在參加第四屆「國家統一與民族復興」研討會上的一句「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」。

指可省下高額軍費和金援外交

文章指出，如果未來兩岸統一，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，是每年台灣省下的高額軍費和金援外交開支。據估算，這兩項可節省的支出高達6000億元新台幣（約合1681億港元）。僅這兩項支出的取消，每位台灣民眾每年收入就可以直接增加至少2萬元以上新台幣（約合5600港元）。而台灣每年財政收入，也可以補充健保、勞保，可以用來建「長照」，這些都是實實在在的好處。

文章說，蔡英文上台6年時間，讓台灣債台高築，台灣人均背負8.7萬新台幣（約合2.4萬港元）債務，加上日益高漲的高額軍費和金援外交，讓台灣民眾成了天下最冤的「冤大頭」。

《人民政協報》統計從蔡英文上台開始，6年內，台灣僅對美國軍購（不含對歐洲國家等軍購），就高達5128億元新台幣（約合1437億港元）。意味著這6年中，台灣2300萬民眾，每人掏出了2.2萬新台幣（約合6200港元）用於向美國購買武器，「與其說是買武器，其實就是交保護費」！

另外，在台當局「外交部單位預算」，包括機關外交支出、駐外機構業務支出、國際會議和交流支出、友邦國家國際關懷支出、外交部機密預算支出，以及對友邦國家合作發展專案，總計為1746億元新台幣（約合489億港元）。

文章指，兩岸統一後，中央政府在台灣設立特別行政區，在台灣實行「一國兩制」，且台灣方案有別於港澳地區「一國兩制」。會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

責任編輯：蒯宇澄

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外交 一國兩制 蔡英文 政治 歐盟 新台幣 美國 台灣 中國

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