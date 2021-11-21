中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波

在北京，外交部周日（21日）宣布，決定將與立陶宛的外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，並稱立陶宛政府須承擔由此產生的一切後果，促其立即糾正錯誤。

立陶宛對此表示遺憾，重申堅守「一個中國」政策，但同時也有權擴大與台灣合作。

外交部聲明稱，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政；中方對此強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

聲明強調，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，並指一個中國原則是國際普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。

京：台灣非國家 挾洋自重死路一條

聲明提到，中方一再警示立方勿做背信棄義的事，遺憾後者無視中方嚴正立場，罔顧雙邊關係大局、國際關係基本準則，執意允以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上製造惡劣先例。鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭立方破壞，中方為維護主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立政府須承擔由此產生一切後果，並促立方立即糾正錯誤，勿低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

最後，聲明正告台灣方面，「台灣從來不是一個國家」，指無論「台獨」勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

「駐立陶宛台灣代表處」上周四（18日）正式掛牌成立，台灣首任駐立陶宛代表，由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。台灣方面表示，雙方在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力。

當日北京表示，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整；翌日外交部發言人趙立堅表示，至於中方將採取何種必要措施，大家可以拭目以待，還稱「立方咎由自取，必將自食其果」。美國官員則表示，反對「其他國家」意圖干涉立陶宛與台灣的關係。

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8月已召回駐立陶宛大使

今年7月，台灣的外交部長吳釗燮宣布，將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為台灣在歐洲國家成立的第一個以「台灣」為名的代表處。立陶宛也表示，將在台設立代表處。據稱，立陶宛駐台經貿代表處料明年初設立。

到今年8月，中國宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐華大使。這是中方時隔26年以來召回駐外大使。當時官媒引述專家稱，若立陶宛繼續挑戰中方的核心利益，不排除走到斷交局面。

立陶宛方面對中方的做法表示遺憾，重申會在一中原則下，推動與台灣的互惠關係，與歐盟及其他國家一樣。美國表示與立陶宛站在一起，反對北京的行動。歐盟則認為台灣在立陶宛設立代表處，並未違反歐盟的「一個中國」政策。

據英國廣播公司（BBC）中文網，立陶宛從 1990 年從前蘇聯垮台後宣布獨立，隨即加入歐盟、聯合國等組織，多年來與中國在建交後一直有合作，除簽署「一帶一路」合作備忘錄，也加入中東歐與中國合作的貿易機制「17+1」。​但自2019年後，兩國關係急轉直下，立陶宛首次將中國列為安全威脅。今年立陶宛亦宣布該國退出中國—中東歐「17+1」合作機制。

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責任編輯：林佩怡

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