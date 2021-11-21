中國駐德大使：中歐差異不必然導致對立 籲警惕無形的柏林牆

中國駐德大使吳懇發表文章，指中歐、中德關係問題癥結不在於分歧，而在於心態；又認為中歐差異客觀存在，但不必然導致對立或對抗，呼籲要警惕無形的柏林牆，強調全球化的世界需要更多「建橋者」而非「建牆者」，中德、中歐應共同為維護世界和平穩定、應對全人類挑戰、建設更美好世界攜手合作，並期待與德國新一屆政府繼續保持合作，讓中德、中歐關係行穩致遠。

▲ 德國《柏林報》刊登吳懇的文章。（外交部網站截圖）

中德明年迎來建交50週年，德國《柏林報》（Berliner Zeitung）周六（20日）刊登吳懇的署名文章，回顧中德建交以來的合作歷程，指最重要的啟示就是，制度差異和意識形態分歧，不是排斥和拒絕合作的理由，不應成為阻礙兩國關係發展和人民走近的絆腳石。他強調，只要秉持理性務實的態度，堅持平等對話、相互尊重、包容互鑑，就能超越制度差異，實現合作共贏。

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忽讓政治正確主導判斷 制度競爭不應復活

吳懇指出，一段時期來，一些人士看待中歐、中德關係愈發強調分歧、差異，甚至上升到制度競爭層面。但他不認為中歐、中德之間的差異和分歧比50年前更大；今天雙方合作面和利益交集顯然更大。他認為，問題癥結不在於分歧，而在於心態，心態決定認知，強調真正競爭優勢來自不斷的自我超越，「德國製造」的成功非靠打壓別人得來。

他續稱，中歐差異客觀存在，但不必然導致對立或對抗，制度競爭是冷戰的產物。強調中國謀求更快發展，是為了讓中國人民過上更好的生活，而不是為挑戰誰、超越誰或取代誰，看待快速發展的中國需理性思考，而非讓政治正確主導判斷。

吳懇說，今年8月柏林舉辦了很多紀念柏林牆修建60周年的活動，他為德國人民重新實現國家統一感到由衷高興，「也希望我自己的祖國能儘早完全統一」。他稱，有形的柏林牆早已拆除，但尤其要警惕無形的柏林牆，制度競爭的陰魂不應再被重新復活。全球化的世界需要更多「建橋者」而非「建牆者」。

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責任編輯：林佩怡

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