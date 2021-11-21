【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款

據內地傳媒報道，今日網上傳出廣州二手房貸鬆動消息，稱廣州二手房貸可以不用參考指導價，並指出上述消息已獲幾家大銀行確認

傳媒向中介機構求證，得到的消息是：廣州二手房貸只要評估價能夠通過銀行評審，就可以按評估價貸款，而不是按指導價。消息未獲官方證實。

值得注意的是，近月廣州二手樓市場急劇降溫。內媒梳理國家統計局10月70大中城市商品住宅銷售價格發現，24個省會城市二手樓價按月下跌，其中廣州按月跌0.6%居首。

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成交量方面，根據廣州中原研究發展部數據顯示，上月廣州市二手住宅成交量為5253宗，按月下跌15.2%，按年大減50.8%。

分析人士指出，廣州發布二手樓指導價後，對市場影響不容小覷，不少小區樓價也相應調整，目前二手樓市場降溫提現得較為明顯。同時，很多開發商近期加快出貨，新樓降價促銷力度較大，新樓價格調整對二手樓影響也比較大。此外，廣州房貸利率上升得特別快，也令樓價有較大變化。

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責任編輯：林佩怡

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