中國將立陶宛外交關係降為代辦級 專家稱釋4信號：不排除斷交

中國外交部周日（21日）宣布，決定將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。官媒《環球時報》引述專家稱，中方釋出4點信號，以罕見而嚴厲的行動向國際社會展示強硬態度，不要試圖在台灣問題上挑釁中國的底線；又認為立陶宛方面若仍「一意孤行」，不排除存在斷交的可能性。

據中國外交部網站，理論上外交代表分為特命全權大使、特命全權公使和代辦，代辦是由一國外交部長向另一國外交部長派遣的，它是最低一級的外交代表。所受禮遇低於大使、公使，但所享有的外交特權和豁免權相同。

報道指出，將外交關係降為代辦級，意味兩國外交關係發生倒退。在歷史上，上世紀80年代，因荷蘭政府批准荷蘭公司向台灣出售潛艇，中國立即召回駐荷蘭大使，1981年5月兩國外交關係降為代辦級，直至1984年2月恢復大使級外交關係。

罕見嚴厲 震懾歐洲其他國家勿挑釁

這次中國把和立陶宛的外交關係降為代辦級，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建認為，這首先說明8月中國召回駐立陶宛大使至今，立陶宛沒改正錯誤，形容在台灣問題上公開挑戰中國的行為是罕見，故中方只能採取更嚴厲外交措施。

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中國社會科學院歐洲研究所副所長、研究員劉作奎也認為，立陶宛靠著背後美歐等西方國家的支持，試圖以小搏大，挑戰中國的紅線底線，行徑惡劣，中國才會採取將外交關係降為代辦級的罕見動作。

其次，崔洪建表示，此舉明確中方鮮明態度，即涉台問題上立陶宛不能有僥倖心理，不要拿台灣問題做文章。中國人民大學當代政黨研究平台研究員、國際關係學院教授王義桅亦稱，這次斷然降級，是外交上罕見而嚴厲的威懾，就是讓立陶宛感到疼。

第三，王義桅表示，這次降級對包括捷克、匈牙利和波蘭等歐洲小國在內的勢力，也是震懾，警告他們勿試圖在台灣等原則問題上挑釁中國。崔洪建也稱，不能讓立陶宛的行為對其他少數國家構成示範效應，要防止此事在歐洲乃至全球範圍內擴散。

第四，崔洪建認為，從最初召回大使到斷然降級，體現中方有理有據有節的態度，指召回大使是給了對方一個冷靜期、反思期和糾錯期。但立陶宛毫不悔改，因此有了降級。未來如果立陶宛方面仍舊一意孤行，不排除存在斷交的可能性。中方的出發點是要堅決的維護一中原則，只有向立陶宛這樣挑釁的國家做出強硬的、對等的回應，中方的態度才能被國際社會所認識。

立陶宛經濟勢受衝擊

對於立陶宛而言，與中國外交關係遭降級，專家認為會有三大影響。

首先，衝擊最大的是經濟領域，今後涉及到兩國政府層面包括貿易、農產品檢驗檢疫等各個領域，都會受到很大影響。其次是雙方在政治、外交和人文交流也受影響，兩國之間的交流機制、合作項目會受到波及。此外，在亞太及其他多邊場合，涉及立陶宛自身利益的議題上，立陶宛很難得到中國的支持。

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責任編輯：林佩怡

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