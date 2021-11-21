  • 23°C
香港時間 : 20211121日 (日) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國將立陶宛外交關係降為代辦級 專家稱釋4信號：不排除斷交

國情動向 17:55 2021/11/21

分享：

中國外交部周日（21日）宣布，決定將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。官媒《環球時報》引述專家稱，中方釋出4點信號，以罕見而嚴厲的行動向國際社會展示強硬態度，不要試圖在台灣問題上挑釁中國的底線；又認為立陶宛方面若仍「一意孤行」，不排除存在斷交的可能性。

據中國外交部網站，理論上外交代表分為特命全權大使、特命全權公使和代辦，代辦是由一國外交部長向另一國外交部長派遣的，它是最低一級的外交代表。所受禮遇低於大使、公使，但所享有的外交特權和豁免權相同。

報道指出，將外交關係降為代辦級，意味兩國外交關係發生倒退。在歷史上，上世紀80年代，因荷蘭政府批准荷蘭公司向台灣出售潛艇，中國立即召回駐荷蘭大使，1981年5月兩國外交關係降為代辦級，直至1984年2月恢復大使級外交關係。

罕見嚴厲 震懾歐洲其他國家勿挑釁

這次中國把和立陶宛的外交關係降為代辦級，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建認為，這首先說明8月中國召回駐立陶宛大使至今，立陶宛沒改正錯誤，形容在台灣問題上公開挑戰中國的行為是罕見，故中方只能採取更嚴厲外交措施。

中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波

痛批立陶宛踐踏紅線 官媒齊發聲：背棄承諾 必將付出代價（第二版）

中國社會科學院歐洲研究所副所長、研究員劉作奎也認為，立陶宛靠著背後美歐等西方國家的支持，試圖以小搏大，挑戰中國的紅線底線，行徑惡劣，中國才會採取將外交關係降為代辦級的罕見動作。

其次，崔洪建表示，此舉明確中方鮮明態度，即涉台問題上立陶宛不能有僥倖心理，不要拿台灣問題做文章。中國人民大學當代政黨研究平台研究員、國際關係學院教授王義桅亦稱，這次斷然降級，是外交上罕見而嚴厲的威懾，就是讓立陶宛感到疼。

第三，王義桅表示，這次降級對包括捷克、匈牙利和波蘭等歐洲小國在內的勢力，也是震懾，警告他們勿試圖在台灣等原則問題上挑釁中國。崔洪建也稱，不能讓立陶宛的行為對其他少數國家構成示範效應，要防止此事在歐洲乃至全球範圍內擴散。

第四，崔洪建認為，從最初召回大使到斷然降級，體現中方有理有據有節的態度，指召回大使是給了對方一個冷靜期、反思期和糾錯期。但立陶宛毫不悔改，因此有了降級。未來如果立陶宛方面仍舊一意孤行，不排除存在斷交的可能性。中方的出發點是要堅決的維護一中原則，只有向立陶宛這樣挑釁的國家做出強硬的、對等的回應，中方的態度才能被國際社會所認識。

立陶宛經濟勢受衝擊

對於立陶宛而言，與中國外交關係遭降級，專家認為會有三大影響。

首先，衝擊最大的是經濟領域，今後涉及到兩國政府層面包括貿易、農產品檢驗檢疫等各個領域，都會受到很大影響。其次是雙方在政治、外交和人文交流也受影響，兩國之間的交流機制、合作項目會受到波及。此外，在亞太及其他多邊場合，涉及立陶宛自身利益的議題上，立陶宛很難得到中國的支持。

中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材

關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
今日
中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停
2021/09/03
關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
2021/08/23
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）

你可能感興趣

中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
今日 15:16
中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停
13:17 2021/09/03
關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
14:32 2021/08/23
中國疑懲罰立陶宛親台 不買其乳酪、農產品及木材（第二版）
外交 經濟 環球時報 立陶宛 歐洲 政治 台灣 國際關係 貿易 中國外交部

下一篇文章

中國駐德大使：中歐差異不必然導致對立 籲警惕無形的柏林牆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅
【中美貿易戰】希拉莉預測 美國將取消對中國部分懲罰性關稅
中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波
美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰
【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
【中美角力】布林肯：美參與非洲基建 與中國無關
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款