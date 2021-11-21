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台灣男子疑不滿沒戴口罩被規勸 刺死便利店職員

社會熱點 18:51 2021/11/21

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台灣桃園市一名41歲蔣姓男子，疑因不滿被便利店職員規勸戴口罩，持刀刺死店員。警方到場拘捕男子，以殺人罪送辦。

事發於今日（21日）清晨，蔣男4時許到便利店，但因未戴口罩，遭30歲蔡姓男店員規勸。蔣男之後回家拿口罩，第二次戴口罩進店購物後雙方發生口角，蔣男憤而將口罩丟往店員身上離去。

至今晨5時25分許，蔣男第三次進入便利店叫出店員，隨後拿出利刃往店員身上刺殺多刀，店員在門外失血過多不支倒地。有民眾目擊報警，蔣男在離開時到場的警員制伏，其手部受傷；全案依殺人罪送辦，並於下午移送地檢署。

死者父親：兒子很乖 平常都很好

蔡姓店員左胸有3處3厘米的刀傷，據稱其當場失去呼吸心跳，送院不治。死者父親對突如其來的消息完全不能接受，稱兒子很乖，平常都很好，「為什麼去上個班就丟了命」。

對於有台灣傳媒報道，蔣男不記得自己持刀傷人，近來疑因睡眠問題求診，犯案後神情恍惚，直到被帶入派出所才逐漸清醒懊悔不已；以及蔣男是從事紙雕藝術工作，在該領域小有名氣等報道，警方不願證實，僅表示一切都在偵辦中。

台灣近月曾發生未戴口罩人士傷人事件，上月台中一名男子酒後未戴口罩，遭便利店店員勸阻，男子之後打傷店員，導致後者肋骨骨折、腦震盪。今年9月，屏東一名女店員因勸男客人戴好口罩，竟遭對方挖眼險失明。

責任編輯：林佩怡

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