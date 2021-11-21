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【寒潮來襲】內地逾20省將遇寒潮 局部地區氣溫料跌14℃

社會熱點 20:44 2021/11/21

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內地新一輪寒潮來襲，預計逾20個省區市將受影響，局部地區氣溫下降14℃以上。另外，0℃線料周二（23日）早上抵達長江中下游一帶，三分之二國土將被「急凍」。

中央氣象台周日（21日）傍晚繼續發布寒潮藍色預警、暴雪黃色預警，預計西北地區東南部、華北東部和南部、東北地區東部、黃淮及以南地區氣溫普遍下降6至10℃，其中黃淮東南部、江淮、江南東部等地部分地區降溫幅度可達12℃，局部地區14℃以上。

周二早上，最低氣溫0℃線位於長江中下游至四川盆地北部一帶，江南南部最低氣溫將降至4℃左右。

南方冷如換季 氣象專家籲預備羽絨

據中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，預計周一至周二將是本輪寒潮過程大風降溫影響最為廣泛、也最為猛烈的時段，20個以上省區市將受影響。

有報道指出，這次寒潮降溫幅度不及上一次（11月4至8日），但由於前期基礎氣溫較低，降溫後更冷，料周一至周二19個省會級城市，將創今年下半年來氣溫新低。中東部很多城市將會冷如隆冬，氣溫水平接近常年12月甚至1月。

另外，氣象台預計，今晚至周二東北地區中北部有強降雪，其中黑龍江局部地區有特大暴雪。

胡嘯提醒，此次寒潮天氣過程有低溫冷害可能，要做好蔬菜保溫、防風工作，農民應及時給作物加蓋草氈棉被，有條件可採用加溫設備。而這此次寒潮影響範圍廣，降溫時間長，南方的民眾也要翻出羽絨服等冬裝，及時添衣保暖。

責任編輯：林佩怡

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