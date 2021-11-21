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環球時報指立陶宛「蕞爾小國」：打架大象腳底下的跳蚤

國情動向 21:24 2021/11/21

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中國外交部周日（21日）宣布，嚴正抗議立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。《環球時報》發表社評稱，若立陶宛在台灣問題上有進一步破壞行動，中國或與其斷交。

社評還形容立陶宛是「蕞爾小國」，人口沒北京朝陽區多，是打架的大象腳底下的老鼠，甚至跳蚤；又說這樣的「無良小國」，就算斷交、讓其與台灣「建交」，也不過是中國外交大鍋少了一塊「蚊子肉」。據資料顯示，立陶宛人口約280萬；北京朝陽區常住人口約345萬。

文章續稱，台灣的「邦交國」從蔡英文上任時的22個只剩下15個了，「大多都是在地球上找不到在哪的小國，讓它臨時多一個又何妨？」

另外，文章認為，鑑於美國與中國對立，歐洲議會中的一些勢力也在為敲詐中國動心眼，但相信誰都捨不得對華關係的實際利益，不願與中國發生尖銳的戰略對撞。他們熱衷於意識形態挑釁，在程序層面搗各種鬼，不妨由他們去，在對華關係大框架難以撼動的情況下，實際對華沖擊力將是有限。

而立陶宛因設了打著「台灣」名義的代表處，中方宣布同它外交降級，文章指出這等於劃了標準：今後哪個歐洲國家這樣幹，導致的後果至少會是這樣。

中國將立陶宛外交關係降為代辦級 專家稱釋4信號：不排除斷交

中國降級與立陶宛外交關係 一文看懂「駐立陶宛台灣代表處」 風波

責任編輯：林佩怡

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