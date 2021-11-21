內地結婚登記人數連續7年下降 去年創17年來新低

國家統計局官網近期公佈的《中國統計年鑑2021》已披露了2020年的婚姻登記情況。據《澎湃新聞》報道，內地結婚登記人數已連續7年下降，去年結婚登記人數創17年來新低。

官方統計數據顯示，2020年，官方統計的結婚登記人數共計814.33萬對，較2019年減少了113萬對。這也是自2013年達到1346.93萬對後，連續7年下降。 2020年814.33萬對的結婚登記人數，也創下了自2003年（國家統計局官網數據：811.4萬對）以來，近17年中的新低。

在2020年結婚登記的814.33萬對人中，內地居民登記結婚共計812.6萬對，涉外及港澳台居民登記結婚數共計1.74萬對。

其中，涉外及港澳台居民登記結婚人數也創下了多年來的新低。

而在離婚數據方面，2020年共有433.9萬對人離婚，較2019年減少了36.16萬對。

離婚率罕見回落

離婚率則是罕見回落，止住了多年來的上升趨勢，降至3.09%。

分省份來看，離婚率最高的省份是天津（4.92%），最低的省份是西藏（1.75%）。

有網民指多半是因為去年疫情所致，報道下的最熱評論則指，說到底還是因為房價過高及相關消費承擔不起。

早前第一財經引述中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，中國結婚人數下降是一個明顯趨勢，而且是明顯加速的趨勢，而結婚人數下降對出生人口必然會帶來實質性的影響。

她指，中國年輕人的婚戀觀念、生育觀念已經發生重大變化，大力倡導適齡生育、優生優育、文明生育，將是中國當前構建「新型婚育文化」的重要任務。

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責任編輯：袁瑋婧

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