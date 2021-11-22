發改委：電廠存煤達1.43億噸 可用23天 超過常年水平

國家發改委表示，進入11月份，煤炭供應水平進一步提升，電廠和港口煤炭庫存快速增加。11月20日電廠存煤達1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。

發改委表示，11月份以來，全國統調電廠日均供煤達到810萬噸，較去年同期增加超過30%，近期連續數日突破900萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值。電廠供煤大於耗煤日均超過170萬噸，最高達到293萬噸，存煤水平進一步提升。

11月20日電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。其中，東北三省電廠存煤1,527萬噸，已超過去年同期水平，較10月底提升200萬噸，可用31天。11月21日，北方主要港口存煤超過2,500萬噸，較月初提升500萬噸，其中秦皇島港存煤554萬噸。

按目前供煤水平測算，11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸，遠超往年水平，與去年同期水平基本一致，良好的煤炭供需形勢將進一步鞏固，冬季煤炭供應保障能力顯著提升。

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責任編輯：尹航

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