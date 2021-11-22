  • 19°C
香港時間 : 20211122日 (一) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：電廠存煤達1.43億噸 可用23天 超過常年水平

社會熱點 09:46 2021/11/22

分享：

國家發改委表示，進入11月份，煤炭供應水平進一步提升，電廠和港口煤炭庫存快速增加。11月20日電廠存煤達1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。

發改委表示，11月份以來，全國統調電廠日均供煤達到810萬噸，較去年同期增加超過30%，近期連續數日突破900萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值。電廠供煤大於耗煤日均超過170萬噸，最高達到293萬噸，存煤水平進一步提升。

11月20日電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。其中，東北三省電廠存煤1,527萬噸，已超過去年同期水平，較10月底提升200萬噸，可用31天。11月21日，北方主要港口存煤超過2,500萬噸，較月初提升500萬噸，其中秦皇島港存煤554萬噸。

按目前供煤水平測算，11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸，遠超往年水平，與去年同期水平基本一致，良好的煤炭供需形勢將進一步鞏固，冬季煤炭供應保障能力顯著提升。

發改委：保供穩價成效顯著 煤炭價格大幅回落

發改委：煤炭日產量再衝1193萬噸高位 支撐煤價下行

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

能源供應 新能源 中國 中華人民共和國國家發展和改革委員會

下一篇文章

【寒潮來襲】內地逾20省將遇寒潮 局部地區氣溫料跌14℃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
Dior宣傳照被指辱華 官媒：創作之名行抹黑（第二版）
北韓囚犯越獄滿一個月抓不到 吉林警方加碼懸賞70萬
北韓囚犯越獄滿一個月抓不到 吉林警方加碼懸賞70萬
【神州熱話】男子著「和服」武漢賞櫻被打 事後說「我穿的其實是唐裝」（有片）
【神州熱話】男子著「和服」武漢賞櫻被打 事後說「我穿的其實是唐裝」（有片）
台灣男子疑不滿沒戴口罩被規勸 刺死便利店職員
台灣男子疑不滿沒戴口罩被規勸 刺死便利店職員
【寒潮來襲】內地逾20省將遇寒潮 局部地區氣溫料跌14℃
【寒潮來襲】內地逾20省將遇寒潮 局部地區氣溫料跌14℃
大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款