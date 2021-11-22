台媒曝大S徐熙媛已訴請離婚 汪小菲「漢奸論」是導火線？（組圖）

大S徐熙媛與汪小菲（本名汪少菲）結婚十年，6月初時傳出大S要離婚的消息。近日台媒再曝，大S已向法院遞狀訴請離婚，要處理名下財產分配及子女事宜。汪小菲在微博上的「漢奸」論，被指是大S訴請離婚的導火線。

據「鏡週刊」報道，大S在11月初已委託律師正式向台北地方法院家事庭遞狀訴請離婚，9月底汪小菲回台，恐怕就是與大S談離婚事宜，主要是針對大S名下6億（約1億6千萬港元）豪宅，還有汪小菲「S hotel」3.5億元（約9,800萬港元）資產分配，另外就是關於孩子日後相處模式，等法官進行完調解後，就會對外正式公布離婚。

另據「ETtoday新聞雲」報道，日前大S母親曾證實大S與汪小菲的確在鬧脾氣，主要原因是夫妻分隔二地，溝通不良所致；知情人士指出，汪小菲常在微博上嗆聲，讓大S頗感困擾，今年6月間，汪在微博上的「漢奸」論，更是成為大S訴請離婚的導火線。

當時汪小菲因台灣有新冠肺炎確診者飛抵廈門，半夜在微博發文說：「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻X，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」

之後，他修改了此條微博，並將「歷史書裡一定記著這幫漢奸」改為「歷史書裡一定記這一筆」。

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事件發酵後，他在微博上澄清指，「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。 ​​​​」

另有消息指，大S胞妹小S近期在私人聚會中，被問及姊姊狀況，小S表示「大S正在追求幸福的道路上」。

大S徐熙媛與汪小菲10年情斷要離婚？經紀人：一時氣話（組圖）

責任編輯：尹航

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