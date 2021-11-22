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英媒：英國與「五眼聯盟」成員商討外交抵制北京冬奧

國情動向 10:47 2021/11/22

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英國《星期日泰晤士報》報道，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」的盟友，商討外交抵制明年2月北京冬奧事宜。

中國外交部曾批評，將體育運動政治化有違奧林匹克精神，強調運動員才是真正的主角。

「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、新西蘭、加拿大。其中，美國總統拜登日前證實，正考慮外交抵制北京冬奧，即意味不派官員出席，以表示對中國被指侵犯人權的擔憂。

拜登證實考慮抵制北京冬奧 中方：體育政治化有違奧林匹克精神（第二版）

報道指出，目前英國正與澳洲、新西蘭、加拿大等其他「五眼聯盟」成員國，積極討論會否跟隨美國的做法。而有消息人士指出，英國或考慮由副部長級以下官員，出席北京冬奧。

早前英國傳媒報道，首相約翰遜正在考慮外交抵制北京冬奧，政府正在「積極討論」，據說英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）贊成抵制。據報，方案之一是英國部長將不參加冬奧會，但英國駐中國大使會參加。另此前，英國多名對華強硬的國會議員致函約翰遜，要求他外交抵制北京冬奧，但首相辦公室表示英國一直不支持杯葛運動賽事。

責任編輯：林佩怡

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