立陶宛指台灣代表處無外交性質 歐盟表支持：無違一中政策

針對立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國外交部周日（21日）發布聲明稱，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛對中方決定表示遺憾，總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）週日回應指，「駐立陶宛台灣代表處」不具備正式外交地位，不應引起任何人驚詫。歐盟委員會發言人亦強調支持立陶宛，表示不認為台灣開設立陶宛代表處違反歐盟的「一個中國」政策。

據法新社，希莫尼特強調，立陶宛希望與台灣建立更緊密的經濟、文化和科學關係，這並不意味與「一個中國」政策存在任何衝突或分歧。

據路透社消息，立陶宛外交部發表聲明，表示「接受台灣在立陶宛設立代表處是基於經濟利益做出的決定」。該聲明還強調，立陶宛再次重申自己堅持「一個中國」政策，但與此同時該國「也享有擴大和台灣合作，以及接受和建立（台方）非外交性質代表處從而保證交流合作務實發展的權利，就像很多其它國家已經做的那樣」。

立陶宛鄰國波蘭的總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）週日也表示，支持立陶宛政府在此問題上的立場。

歐盟委員會發言人亦表示，今年夏季以來，「面對來自中國持續的威脅性措施」，歐盟委員會「一直站在立陶宛一邊」。

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立陶宛背後有美國支持

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯 (Gabrielius Landsbergis)）21日在一份聲明中說，將於23日前往華盛頓討論開放立陶宛商品進入美國市場和發展共同投資項目。蘭茨貝裡斯預計會見美國負責經濟增長、能源和環境的副國務卿費爾南德斯 (Jose W. Fernandez)，「討論擴大和深化互利經濟關系的可能性」。

路透社報道，立陶宛背後有美國的強烈支持，立陶宛將在24日與美國進出口銀行簽署一份6億美元的出口信貸協議。

責任編輯：袁瑋婧

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