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內地查網紅主播偷逃稅 2人合共被罰逾1.1億元

社會熱點 11:32 2021/11/22

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內地繼查明星藝人偷逃稅後，網絡主播亦成調查對象。國家稅務總局杭州市稅務局通報，早前浙江省杭州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現兩名網絡主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）涉嫌偷逃稅款，經查對兩人分別處以1倍罰款6555.31萬元（人民幣，下同；折合約8106萬港元）、2767.25萬元（折合約3422萬港元）。

通報指出，經查，朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，通過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業，虛構業務將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得，轉變為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅，違反相關稅收法律法規，擾亂稅收徵管秩序。

1人賺過億 偷逃稅3千多萬

其中，朱宸慧將所得8445.61萬元（折合約1億456萬港元），轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅3036.95萬元（折合約3754萬港元）。林珊珊則將所得的4199.5萬元（折合約5193萬港元），轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅1311.94萬元（折合約1621萬港元）。

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杭州市稅務局稽查局依據稅徵征收管理法、個人所得稅法等相關法律法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬元；對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2767.25萬元。當局日前已向兩人下達稅務行政處理決定書，並依法履行稅務行政處罰告知程序。

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發現其他主播涉偷逃稅 正稽查

另外，稅務部門在檢查中發現李志強涉嫌策劃、實施和幫助上述兩人偷逃稅，並干擾稅務機關調查。當局已對李志強立案檢查，將另行處理。

同時，稅務部門通過稅收大數據分析，還發現其他個別網絡主播在文娛領域稅收綜合治理中，自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。

當局表示，將按照文娛領域稅收綜合治理工作的有關要求，進一步加強對文娛領域從業人員的稅收管理，促使其提升稅法遵從意識，自覺依法納稅。對涉嫌偷逃稅的人員，加大查處力度，營造公平競爭稅收環境，積極推動文娛領域長期規範健康發展。

官媒指部分藝人成立工作室為逃稅 註銷不影響追責

責任編輯：林佩怡

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