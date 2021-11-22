中國宏觀經濟論壇料中國全年GDP增速達8.1%

中國宏觀經濟論壇（CMF）發布報告稱，預計今年第四季實際GDP增長3.9%，全年經濟增長8.1%，實現全年6%以上增長目標。中國經濟仍然在復甦軌道中，既沒有常態化，也沒有停止復甦。報告還建議，在總體政策定位上保持相對寬松的宏觀政策環境，使積極的財政政策真正積極，穩健的貨幣政策真正穩健。

中國經濟復甦沒有常態化 但也沒停止復甦

據內媒《證券時報》報道，中國宏觀經濟論壇21日發布報告，題為「疫情反覆與結構調整衝擊下的中國宏觀經濟復甦」。課題組認為，受基數因素和下半年復甦勢頭放緩影響，前高後低的態勢明顯，預計第四季度實際GDP增長3.9%，全年經濟增長8.1%，實現全年6%以上增長目標。

中國人民大學副校長劉元春代表課題組發布報告。劉元春表示，今年二季度後中國經濟遇到逆風向情況，出現復甦受阻的狀態。

課題組認為，當前，中國經濟仍然在復甦軌道中，既沒有常態化，也沒有停止復甦。二季度以來經濟逐季回落難以用基數效應、疫情反覆、天氣變化等外生因素得到滿意的解釋，中國宏觀經濟政策的過快常態化、各種結構性政策的非預期性疊加以及中國結構性大轉型的全面出現是本輪經濟下行壓力加大的深層次核心原因所在。

劉元春表示，短期看，能否快速逆轉中國經濟復甦乏力局面，主要取決於，煤電荒是否能夠在短期得到有效解決，房地產信貸政策的放松是否可以逆轉當前趨勢性的下滑趨勢，汽車芯片荒是否能夠在短期內得到緩和，從而使中國經濟復蘇在供需兩端得到釋放，幾大價格背離的現象會持續多久，冬季國內疫情是否會從「多點散發」演化為「多點密發」，歐美通貨膨脹的全面顯現是否會導致中國需求持續上揚，美國退出數量寬松是否會在邊際引起中國金融市場的調整，全球供應鏈和產業鏈面臨的各種短期瓶頸約束是否已經中期化，宏觀經濟政策是否進行總體性再定位，各種運動式的結構性政策是否能夠脫離「層層疊加」與「幾碰頭」的困境。

大摩料中國明年實際GDP增速5.5% 政策勢放鬆消費逐步復甦

電荒及政策放鬆延遲 美銀下調中國今年GDP預測至7.7%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道