建立中國東盟全面戰略夥伴關係 習近平：不尋求霸權 不以大欺小

新華社報道，周一（22日）上午，國家主席習近平在北京以視像方式出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。習近平正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係，形容這是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。

他強調，要堅持對話不對抗、結伴不結盟，踐行真正的多邊主義。中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。

習近平表示， 中國東盟建立對話關係30年來，走過了不平凡的歷程，是雙方 把握時代機遇、實現雙方關係跨越式發展的30年；又 擺脫冷戰陰霾，共同維護地區穩定。

他提及30年來中國東盟合作的成就經驗，包括相互尊重，堅守國際關係基本準則；合作共贏，走和平發展道路；守望相助，踐行親誠惠容理念；包容互鑑，共建開放的區域主義。

習近平指出，中國過去是、現在是、將來也永遠是東盟的好鄰居、好朋友、好夥伴，中方將堅定不移以東盟為周邊外交優先方向，支持東盟團結和東盟共同體建設，支持東盟在區域架構中的中心地位，支持東盟在地區和國際事務中發揮更大作用。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁