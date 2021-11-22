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習近平：未來5年力爭進口1500億美元東盟農產品 再提供1.5億疫苗

國情動向 13:06 2021/11/22

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今年是中國-東盟建立對話關係30周年，中國國家主席習近平周一（22日）視像出席並主持紀念峰會時，正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係，並強調堅持對話不對抗、結伴不結盟。

據新華社報道，習近平又表示，中國願再向東盟國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，向東盟抗疫基金追加500萬美元；盡早啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設；在未來5年力爭從東盟進口1500億美元農產品。此外，積極考慮疫後有序恢復人員往來。

值得注意，在中美角力背景下，美國亦正加強與東盟國家的關係，以抗衡中國的影響力。上月美國總統拜登出席與東盟峰會，是４年來華盛頓首次與東盟進行領導人級別的接觸，表示美國將開始與印太區的夥伴，討論發展區域性經濟框架。

建立中國東盟全面戰略夥伴關係 習近平：不尋求霸權 不以大欺小

謀聯合制華？拜登將視像出席東盟峰會 擬撥款逾億擴合作

積極考慮疫後有序恢復人員往來

習近平對於未來中國東盟關係，提出5點建議，共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園。

他稱，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。要踐行真正的多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量著辦。中方支持東盟建設無核武器區的努力，願儘早簽署《東南亞無核武器區條約》議定書。

中方並願啟動「中國東盟健康之盾」合作倡議，包括再向東盟國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，再向東盟抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產和技術轉讓，開展關鍵藥物研發合作等。

習近平稱，不久前提出全球發展倡議，而這倡議契合東盟各國發展需要，可以與《東盟共同體願景2025》協同增效。中方願在未來3年再向東盟提供15億美元發展援助，用於東盟國家抗疫和恢復經濟。另要積極考慮疫後有序恢復人員往來。

儘早啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設

他指出，要全面發揮《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的作用，儘早啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設。中國又願進口更多東盟國家優質產品，包括在未來5年力爭從東盟進口1500億美元農產品。高質量共建「一帶一路」，同東盟提出的印太展望開展合作。中方願進一步打造「一帶一路」國際產能合作高質量發展示範區，歡迎東盟國家參與共建國際陸海貿易新通道。中方將啟動科技創新提升計劃，向東盟提供1000項先進適用技術，未來5年支持300名東盟青年科學家來華交流。

此外，中方又願同東盟開展應對氣候變化對話。同時，地區面臨各類傳統安全和非傳統安全挑戰，要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，深化防務、反恐、海上聯合搜救和演練、打擊跨國犯罪、災害管理等領域合作。要共同維護南海穩定，把南海建成和平之海、友誼之海、合作之海。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明年1月生效

責任編輯：林佩怡

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