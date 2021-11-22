歐盟指責中方南海攔截菲補給船 中國駐歐使團斥不講是非

當地時間11月21日，歐盟對外行動署發表聲明，指責中方上周在南海攔截兩艘前往仁愛礁的菲律賓補給船。駐歐盟使團週一（22日）回應，表示中方堅決反對，批評歐方表態不講是非，對維護地區和平穩定帶來消極影響，並強調域外國家的介入則是損害南海和平穩定的最大威脅。

早前菲律賓外長譴責中國海警船週二（16日）在南海阻攔運送補給物品的菲律賓船隻，並向菲方船隻發射高壓水槍，並警告北京若不自制會威脅兩國關係。



中國駐歐盟使團發言人表示，外交部已就事件作明確回應。菲律賓兩艘補給船在本月16日晚，未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法執行公務，維護中國領土主權和海上秩序。目前仁愛礁海域總體平靜。中菲雙方就此保持溝通。

發言人重申，中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。南海仲裁案違背「國家同意」基本原則，越權審理，在事實認定和法律適用上均存在明顯問題。所謂裁決是無效，沒有拘束力，中國不接受、不承認。近年南海局勢保持總體穩定，航行和飛越自由得到依法保護，域外國家的介入則是損害南海和平穩定的最大威脅。並督促敦促歐方尊重地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力。

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責任編輯：袁瑋婧

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